La Brooke di Beautiful a cena a Poggio a Caiano e in visita a Prato

Katherine Kelly Lang si è fermata al ristorante La Furba durante un soggiorno lavorativo in Toscana. A Forte dei Marmi indosserà un bikini da centomila dollari. In città ha incontrato l'attore Luca Calvani col quale in futuro potrebbe lavorare

PRATO. La Brooke Logan della soap opera Beautiful, al secolo Katherine Kelly Lang, si è fermata mercoledì 10 aprile per una gustosa cena a base di pesce al ristorante La Furba di Poggio a Caiano, durante un suo soggiorno lavorativo in Toscana e si è fatta scattare una foto insieme a Silvia Piccolantonio, proprietaria del ristorante.

Katherine Kelly Lang insieme a Silvia Piccolantonio

Katherin Kelly Lang ha fatto recentemente parlare di sé per il bikini da 100mila dollari che proprio oggi, 13 aprile, indosserà a Forte dei Marmi come testimonial mondiale del marchio Salsedine di proprietà dello stilista Gianni Cappelli.

L'attrice americana è originaria di Los Angeles e ha 58 anni. Da più di trenta è conosciuta per aver interpretato il personaggio di Brooke nella soap Beautiful, perennemente innamorata di Ridge Forrester e perennemente in conflitto con la matriarca della famiglia Stephanie Forrester.

In mattinata l'attrice si è fatta vedere anche a Prato, ospite dell’attore Luca Calvani, conosciuto sul set di Beautiful nel 2012, quando Calvani interpretava per l’occasione un prete. Katherine Kelly Logan ha pranzato in centro storico e visitato il Duomo e altre bellezze. Il motivo di questo sopralluogo sarebbe legato al progetto cinematografico “Il cacio con le pere”, il corto Made in Prato che nell’ottobre 2016 ha vinto il Trailer film festival. Nella pellicola compaiono due fratelli agli antipodi: uno affascinante che fa l’attore, interpretato da Luca Calvani, e l’altro che lavora in un supermercato, interpretato da Francesco Ciampi. Il trailer è l’antipasto di un progetto che potrebbe, chissà, coinvolgere anche l’attrice statunitense. La speranza è rivederla in città per un lavoro ideato e pensato proprio nel distretto.