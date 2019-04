Progetto M+M, Montemurlo PIU Montale, per i due centri cittadini arrivano nuovi contributi dalla Regione

PRATO.Buone notizie per “M+M Montemurlo PIU Montale”, il progetto di innovazione urbana che sta cambiando il volto dei due centri cittadini. La Regione, in seguito alla delibera di giunta del 1 aprile scorso che prende atto della rinuncia al cofinanziamento del progetto PIU presentato da Pistoia, ha deciso di destinare ulteriori risorse al PIU di Montemurlo e Montale. Il nuovo stanziamento assegnato ai due Comuni è pari a 1.832.000 euro. Il finanziamento totale con risorse regionali del PIU arriva così a 4 milioni di euro, riducendo la contestuale quota di cofinanziamento a carico dei Comuni.

« Siamo molto soddisfatti dell'assegnazione di queste ulteriori risorse al nostro Piu, soldi molto importanti perché consentiranno di ridurre la quota comunale di cofinanziamento e conseguentemente di utilizzare questi fondi per realizzare interventi e miglioramenti sia sul centro cittadino che in altre zone del nostro Comune» sottolinea il vice-sindaco di Montemurlo, Simone Calamai.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Montale, Ferdinando Betti che aggiunge:««Siamo contenti per la conferma da parte della giunta regionale del raggiungimento dell' 80% del cofinanziamento sul PIU, così come previsto per gli altri progetti di innovazione urbana finanziati in tutta la regione. Questa è la conferma di quanto ho sempre sostenuto, cioè che questo progetto non avrebbe avuto bisogno di accensione di mutui per il suo finanziamento da parte del Comune». Il Piu M+M è stato finanziato dalla Regione Toscana tramite le risorse europee del POR FESR 2014-2020.