Oltre 50 eventi da aprile a giugno: presentata la 7a edizione di "Un Prato di libri"

PRATO. Si è tenuta giovedì scorso la presentazione della settima edizione di "Un Prato di libri” il festival della lettura per bambini e ragazzi che si terrà il 12, 13 e 14 aprile, ma con anteprima da gennaio di quest'anno. L'iniziativa è organizzata dall’associazione “Il Geranio onlus" con il contributo e il sostegno della Regione Toscana, la Provincia di Prato, i Comuni dell'area, varie associazioni del territorio e molti esercizi commerciali.

Erano presenti la classe 3C della scuola elementare Cesare Guasti e la 5A della scuola elementare Filzi, il sindaco, il presidente della Provincia, la responsabile del progetto Giulia Benelli e i vari rappresentanti dei comuni di Carmignano, Cantagallo, Vaiano, Montemurlo e Poggio a Caiano.

L’idea è nata nel 2007 dal principio che "le cose buone fanno bene a tutti", da qui, il sogno di costruire delle occasioni in cui deigli scrittori, illustratori e musicisti venissero a portare le loro storie negli spazi del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Prato ‘Giovannini’. Gli incontri poi nel tempo si sono estesi alla città, invadendo anche i suoi teatri e le scuole, grazie anche all’inesauribile entusiasmo di educatori e volontari. Ed è nato così "Un Prato di libri”, un Festival della lettura per bambini e ragazzi under 18.

Da qui all'8 giugno sono in programma ben 53 eventi. Clou della manifestazione quest'anno sarà l'incontro con lo scrittore Daniel Pennac, ospite d'onore molto atteso dai ragazzi e dagli amanti della lettura: venerdìdove gli alunni delle scuole della Provincia di Prato incontreranno l'autore al Teatro Politeama, inoltre dal 12 al 14 aprile Pennac sarà in "Parole in scena". Invece fino a domenica 14 aprile sarà possibile visitare "Indovina chi c'è in mostra" nella Sala Ovale di Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17.

Letture, spettacoli teatrali e musicali, incontri con autori, presentazioni di libri, animazioni alla lettura e notti bianche hanno via via occupato tanti luoghi della città, invadendo anche i teatri e le scuole.

Il progetto fino ad ora ha coinvolto 17 autori, nelle scuole dal mese di gennaio, per un totale di 7mila ragazzi incontrati e 85 libri tattili per un totale di 3mila ragazzi. In tutto la kermesse coinvolgerà 14mila persone e consegnerà 21mila impaginati ad ogni bambino nelle scuole.

Tutto il ricco programma su www.unpratodilibri.com

http://www.facebook.com/UnPratodilibri