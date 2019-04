Prato, i carabinieri hanno sequestrato 20 grammi di marijuana e i soldi che l'uomo aveva ricevuto in pagamento

PRATO. I militari della Stazione di Iolo, supportati da una squadra della Cio del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, hanno arrestato un cittadino nigeriano, 36enne, residente in città, sorpreso a Tavola in possesso di circa 20 grammi di marijuana e della somma di denaro in contante di 45 euro, ritenuta il provento dello spaccio.