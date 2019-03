Arriva il Giro d’Italia “325” da riasfaltare

Valbisenzio: la Provincia ha messo in programma interventi per 800mila euro in un tratto lungo sei chilometri

VALBISENZIO. La Valbisenzio si rifà il look prima del passaggio del Giro d'Italia. Il 12 maggio la corsa ciclistica più amata dagli italiani attraverserà la vallata da cima a fondo – da La Storaia a La Foresta – e così, per prepararsi all’evento, nelle prossime settimane 6 chilometri di strada regionale 325 saranno riasfaltati. È quanto ha stabilito la Provincia di Prato, che per gli interventi ha stanziato 800mila euro. «Non si tratta di lavori fatti per il Giro d’Italia – chiarisce il presidente della Provincia Francesco Puggelli –. Semplicemente, visto l’evento, abbiamo dato la priorità nel calendario agli interventi in Valbisenzio all’interno di un programma di lavori che riguardano le strade di nostra competenza in tutta la Provincia, che prevede per il 2019 un investimento di 2,8 milioni di euro».

Programma che, insieme a quelli attesi a Poggio a Caiano (il rifacimento del ponte al Mulino, 170mila euro), Prato (la messa in sicurezza della sp 8) e Carmignano (il rifacimento del centro di Comeana) include anche altri interventi in vallata: per Cantagallo, la rettifica della curva di Usella (600mila euro), la messa in sicurezza della frana sulla sp 2 (510mila euro per il primo tratto, vicino al Carigiola, dove i lavori sono già terminati, e 341mila per il secondo, verso palazzo comunale) e quella della frana sulla sp 3 (244mila euro); per Vaiano, la riasfaltatura e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato a La Tignamica, all’altezza degli esercizi commerciali della frazione (48mila euro).

«Era un intervento molto atteso – commenta il sindaco di Vaiano Primo Bosi – che permetterà di attraversare la 325 in tutta sicurezza in un tratto molto trafficato». L’attraversamento sarà come quello realizzato di recente a Poggio a Caiano (nella frazione del Poggetto): alto 3 centimetri, lungo 12 metri ed illuminato, è un nuovo strumento studiato dalla Regione Toscana su sollecitazione dei sindaci pratesi che “schiva” il divieto del codice della strada di realizzare dossi sulle strade provinciali.



«Ci sembrava assurdo non poter dare risposte ai cittadini per un cavillo burocratico» ha spiegato Puggelli. I lavori partiranno i primi di aprile. Inizieranno invece subito dopo, dalla seconda settimana di aprile, i lavori di riasfaltatura della 325. Come detto, interesseranno 6 chilometri di strada più o meno equamente divisi tra i 3 Comuni: a La Cartaia e la Briglia per Vaiano, a Carmignanello e La Dogana-Il Pucci per Cantagallo e nel tratto tra Terrigoli e Mercatale, a San Quirico e a Molin de’ Fossi per Vernio.«Dopo alcuni anni di sbandamento (dovuti alle riforme istituzionali) le Province tornano a rappresentare i piccoli Comuni – commenta il sindaco di Cantagallo– che hanno grandi bisogni perché sono quelli più deboli. Quella di Prato ha resistito e sa dare risposte alle nostre necessità». E proprio a Cantagallo, nella frazione di Usella, il 12 maggio farà tappa la carovana del Giro d’Italia: ai giardini del campo sportivo – che per l'occasione sarà tinto di rosa – ci sarà una grande festa dello sport, organizzata in collaborazione con le aziende (in particolare Gruppo Colle) e le associazioni del territorio.«Faccio un appello agli organizzatori del Giro d’Italia perché passi da Cantagallo tutti gli anni» scherza (ma non troppo) il sindaco Bongiorno.