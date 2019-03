Incubo chiusura per un’azienda: 17 lavoratori rischiano il posto

PRATO. A metà febbraio il loro stand faceva capolino fra i corridoi della fiera Première Vision, sfoggiando collezioni per la primavera-estate 2020: tessuti jersey e lavorati a navetta ad alto contenuto di creatività, com’è sempre stato nelle corde di questo lanificio da trent’anni a questa parte. Un mese dopo, la TexTeam ha portato i libri in tribunale per chiedere l’ammissione al concordato preventivo. Richiesta depositata il 15 marzo scorso dall’amministratore unico – il commercialista Fabrizio Palloni nominato il 15 febbraio - insieme agli ultimi tre bilanci e agli elenchi dei creditori.

L’onda lunga della crisi del distretto miete dunque un’altra vittima in questo primo scorcio del 2019 che si sta rivelando un po’ troppo fiacco per gli ordini: la TexTeam, già dell’imprenditore Luciano Nannucci e negli ultimi tempi passata di mano a tre giovani soci (Niccolò Nesti, Franco Cammelli, Paolo Martelli), è sempre stata considerata un fiore all’occhiello nella produzione tessile di alta gamma.. L’incubo della chiusura aleggia per 17 lavoratori (tutti a tempo indeterminato) che nei giorni scorsi si sono appellati al sindacato: prima alla Filctem-Cgil di Prato e poi a quella di Firenze, competente nell’area di riferimento visto che alla fine 2017 la TexTeam (prima al Macrolotto 2) ha aperto un nuovo stabilimento nella zona industriale di Campi, a pochi chilometri da San Giorgio a Colonica.

Lunedì scorso i lavoratori si sono riuniti in assemblea sindacale sotto l’egida della Filctem-Cgil che ha chiesto la mediazione della Regione Toscana per aprire un tavolo di unità di crisi con la speranza che possa schiudersi il paracadute degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione straordinaria, infatti, potrebbe essere una strada da percorrere nelle pieghe di quel “decreto urgenze” (settembre 2018) che ha reintrodotto la cigs per cessazione d’attività o per le aziende soggette a procedura concorsuale (questo tipo di ammortizzatore sociale era stato abolito dal Jobs Act).



Una boccata d’ossigeno per 17 persone, almeno per un anno. «La priorità è la salvaguardia dell’occupazione e la continuità del lavoro – sottolinea il sindacalista(Filctem-Cgil) – Siamo in attesa di convocazione da parte della Regione Toscana».Negli ultimi giorni Il Tirreno ha provato a contattare più volte la TexTeam, cercando inutilmente di parlare sia con l’amministratore unico che con i soci per capire le ragioni di una crisi che ha spinto il lanificio a chiedere un concordato preventivo. Il fatturato di TexTeam durante il 2017 è diminuito del 9% rispetto al 2015, attestandosi nell’ordine dei 9 milioni di euro circa. Ma i conti evidentemente non tornavano più. L’azienda ad ogni modo non ha ancora avviato una procedura di licenziamento collettivo per i 17 dipendenti che hanno riscosso fino all’ultimo stipendio: al momento, il grosso del personale sarebbe a casa, utilizzando le ferie. Il tavolo di unità di crisi servirà a capire anche l’eventuale interessamento di altri soggetti in operazioni di salvataggio del lanificio attraverso l’affitto di rami d’azienda. Intanto, sull’ammissione al concordato, dovrà decidere il tribunale.La parabola della TexTeam ricorda in parte quella dell’Ultra facente capo alla famiglia diche gettò la spugna nel 2014 dopo aver chiesto un concordato “in bianco”.