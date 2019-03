Aeroporto di Peretola, Naldi: "Spero che ci sia bel tempo, così si fanno una bella scampagnata"

Il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti: "Che senso ha per il sindaco Biffoni a partecipare alla manifestazione contro la nuova pista? Non ha alcun impatto. Forse è preoccupato per le caverne coi pipistrelli che preoccupano il Comune di Prato"

PRATO. “Mi auguro che sabato ci sia bel tempo, così si fanno una bella scampagnata”. Roberto Naldi, vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti, a margine dell’evento di Dario Nardella organizzato mercoledì 27 al Palacongressi di Firenze, ha liquidato così la manifestazione “No Aeroporto, sì Parco” prevista per questo sabato 30 nel corso di un'intervista di Tele Iride.Un presidio contro l’ampliamento dello scalo fiorentino, appoggiato anche da 6 sindaci della Piana e di Prato, che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera di supporto agli organizzatori.

“Mi chiedo quali altri obiettivi può avere, ad esempio, il sindaco di Prato a partecipare, quando l’aeroporto non ha alcun impatto…” ha detto ancora Naldi, che poi ha concluso: “Forse è preoccupato per le caverne dei pipistrelli che sono l’unico aspetto che la Via e la Conferenza dei Servizi hanno identificato come problematica per il Comune di Prato”.