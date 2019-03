Il fronte del “no aeroporto si allarga

PRATO. Sabato 30 marzo, è in programma la manifestazione per dire no alla realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. La organizza la rete di comitati, associazioni e movimenti che lotta da anni per un progetto alternativo e rispettoso dell'ambiente nella piana fiorentina.

La manifestazione si tiene pochi giorni prima del pronunciamento del Tar, mercoledì 3 aprile, sui dieci ricorsi presentati dai comitati e dai Comuni di Prato, Sesto Fiorentino, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e Campi Bisenzio. Le parole d'ordine sono: “sì al parco della piana”, “basta nocività”, “no aeroporto”. Il corteo partirà alle ore 14.30 da via dell'Osmannoro, all'altezza del Polo scientifico di Sesto Fiorentino. Sfilerà lungo via del Cantone e via Pratese fino ad attraversare l'abitato di Peretola.Tappa finale: l'area verde davanti allo scalo fiorentino, dove si trova l'uccellino bronzeo di Botero. Qui sono previsti alcuni interventi. Saranno chiamati a dire la loro anche i sindaci delle amministrazioni comunali che dicono no al nuovo aeroporto.

«La vogliono far passare come una riqualificazione, ma in realtà quella che vogliono realizzare il sindaco di Firenze Nardella, il presidente della Regione Rossi e Toscana Aeroporti è un nuovo aeroporto. La pista parallela da 2.400 metri mangerà l'ultima striscia di verde che si trova tra Prato, Sesto Fiorentino e Firenze. Non solo. L'inquinamento della piana, già abbondantemente oltre i limiti, peggiorerà ulteriormente», attacca il coordinatore dei comitatiIn una nota stampa congiunta i sindaci di Prato, Sesto Fiorentino, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e Campi Bisenzio hanno annunciato la loro adesione. Queste le motivazioni: «La nuova pista metterà fine alla crescita e allo sviluppo del Polo scientifico, realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione. Consumerà nuovo suolo, mettendo a rischio l'assetto idrogeologico di un territorio fragilissimo, strappato alla palude e bonificato grazie ad una fitta rete di canali e opere che saranno stravolte e cancellate».

E ancora. «La nuova pista pregiudicherà per sempre la nascita del parco della piana e richiederà l'impiego di decine di milioni di euro pubblici che potrebbero, invece, essere indirizzati per rispondere a molte altre priorità del nostro territorio, alla sua messa in sicurezza e al completamento delle infrastrutture davvero necessarie al suo sviluppo». In questi giorni è un passaparola continuo tra gli attivisti, un giro di mail dietro l'altro. Mancano gli ultimi dettagli e poi tutto sarà pronto per la manifestazione. Le adesioni? Dei Comuni della piana abbiamo detto. Ecco le altre. Tra le associazioni: Fare città, Sì Parco, No aeroporto No inceneritore di Campi Bisenzio e Vas di Prato. Tra i partiti: Sinistra Italiana, Pd di Carmignano, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile. Tra i sindacati: Cub, Cobas, Usb, si attende l'adesione di Flc Cgil (i lavoratori della conoscenza della Cgil). Saranno presenti anche gli studenti del Polo scientifico di Sesto Fiorentino, alcuni docenti universitari, gli architetti del laboratorio Alterpiana e le mamme no inceneritore.

Occhi puntati sul Tar della Toscana. I giudici amministrativi si pronunceranno sui dieci ricorsi contro il nuovo aeroporto di Firenze mercoledì 3 aprile. Ce ne sono sei per i Comuni di Prato, Sesto Fiorentino, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e Campi Bisenzio (un ricorso per Comune), quattro per la rete di comitati e associazioni.

Ma il pronunciamento del Tar non sarà il momento decisivo. La rete dei comitati, infatti, è già pronta. Qualora i giudici amministrativi bocciassero i ricorsi, preparerà subito le carte per andare in Consiglio di Stato.

Non sembra invece preoccupata Toscana Aeroporti. Anzi. La società del magnate armeno-argentino Eduardo Eurnekian pensa già ai lavori da fare. Nella conferenza dei servizi, riunita a Roma ai primi di febbraio, era stato approvato il progetto dell’ampliamento dell’aeroporto fiorentino, dopo varie richieste di precisazioni da parte del Mibac .

Le previsioni sono di iniziare entro l'estate le opere propedeutiche: dall'esproprio dei terreni su cui sorgerà la pista agli spostamenti dei sottoservizi e dei corsi d'acqua sotterranei. Poi sarà la volta delle compensazioni.

La prima opera di compensazione dovrà essere lo spostamento del laghetto artificiale di Peretola a sud dell'area dei Renai, a Signa. Dopodiché si apriranno i cantieri veri e propri per i quali la previsione è di 18 mesi di lavoro per fare materialmente la pista.

La data possibile di fine pista è prevista per il 2022. Ma dopo il via libera della Conferenza dei servizi del 6 febbraio scorso, il decreto autorizzativo del Ministero dei Trasporti non arriva.

«E comunque – dice Sandro Targetti della rete dei comitati – si dovranno attendere i tempi della giustizia amministrativa, quindi non prima della sentenza del Consiglio di Stato».