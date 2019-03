Migliaia in piazza a Prato contro il presidio di Forza Nuova: giovane aggredito dai neofascisti, scontri con la polizia - Video

Circa un centinaio i militanti estrema destra in una piazza del Mercato Nuovo blindata: momenti di alta tensione alla stazione e durante il corteo non autorizzato. In migliaia, invece, in piazza delle Carceri per la contro-manifestazione. Intanto, la Procura ha riscontrato il reato di apologia del fascismo

PRATO. Si è conclusa con gli scontri con la polizia e con l'aggressione a un giovane la manifestazione di Forza Nuova a Prato. Disordini scoppiati nella zona della stazione al momento in cui i militanti di estrema destra dovevano lasciare la città. I momenti più caldi si sono avuti quando un gruppo di neofascisti ha preso di mira un giovane che, seduto sul bordo della fontana nei giardini, stava riprendendo col telefonino il loro passaggio. Alcuni militanti di Forza Nuova, ritenendolo (a torto o a ragione) un contestatore, lo hanno aggredito gettandolo violentemente a terra e colpendolo con calci e pugni. A quel punto la polizia è intervenuta per alllontanare i militanti e avviarli verso la stazione senza ulteriori conseguenze. E' seguita una carica con qualche scambio di colpi tra poliziotti e neofascisti. L'aggressione e la carica sono documentate anche in alcuni video.

Le forze dell'ordine erano dovute intervenire anche durante il corteo, non autorizzato, per evitare incidenti con un gruppo di antagonisti che si erano avvciinati in piazza del Mercato Nuovo, sede del presidio. Qualche scaramuccia tra i militanti delle due parti, qualche contatto, poi tutto è stato riportatto sotto controllo.

Tutt'altro clima in piazza delle Carceri, dove almeno in 3mila hanno dato vita alla contromanifestazione.

NELLA PIAZZA DEI NEOFASCISTI

I neofascisti, circa un centinaio, sono arrivati intorno alle 15,30 alla stazione centrale e da qui hanno raggiunto scortati dalla polizia una piazza del Mercato blindata. E nonostante il divieto arrivato dalla prefettura nella serata di venerdì 22, i militanti hanno comunque deciso per un mini corteo prima dell'arrivo in piazza, dove ci sono stati dei comizi tra cui quello di Roberto Fiore, il fondatore del partito. All'arrivo dei manifestanti c'era anche il giornalista Gad Lerner, è che stato appellato dai militanti di Forza Nuova con la parola "ebreo": lo ha riferito lo stesso Lerner. Al ritorno alla stazione, come detto, gli scontri con la polizia, con l'ordine a Fiore di andarsene.

NELLA PIAZZA DEGLI ANTIFASCISTI

In piazza delle Carceri, invece, migliaia di persone - circa 3mila secondo le prime stime - per la manifestazione antifascista. Hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Enrico Rossi, diversi sindaci della provincia di Prato, oltre al deputato del Pd Antonello Giacomelli e al sindaco della città Matteo Biffoni.

Secondo Rossi "è stato un errore, rispetto alle reazioni che ha avuto la città, consentire" la manifestazione di Forza Nuova. "La Prefettura li ha autorizzati, questi argomenti penso non sfuggano al Viminale. Io mi ero rivolto direttamente a Salvini, avrebbe avuto la possibilità di prendere una posizione netta". Per Rossi, Salvini vuole presentarsi come "il ministro della sicurezza" ma qui oggi per colpa della manifestazione di Forza Nuova "ci sono negozi chiusi, ci sono banche che hanno deciso di mettere transenne, si è creato inutilmente un clima di tensione. Quindi ci sono stati una sequela di errori, che sarà bene in Toscana non commettere più".

L'INDAGINE DELLA PROCURA

Intanto, dopo la chiusura della prima fase di indagini, la Procura ha riscontrato che il reato di apologia del fascismo è accertato, considerato il materiale acquisito su Internet. La Digos dovrà analizzare ora i profili su Facebook e altri social per dare un nome e cognome ai responsabili.

