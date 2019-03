Al via un ciclo di conferenze dedicate a Leonardo da Vinci

PRATO. Prende il via il ricco calendario di iniziative collaterali che il Museo del tessuto dedica al genio fiorentino in collegamento con la mostra in corso "Leonardo da Vinci, l'Ingegno, il Tessuto". Sarà Andrea De Marchi oggi, giovedì 14, alle 18 a inaugurare il ciclo di conferenze dedicate ad approfondire la figura di Leonardo, portando all'attenzione del pubblico alcuni degli aspetti meno noti della sua creatività.

Il prof. Andrea De Marchi è tra i maggiori esperti dell'arte del Quattrocento nonché curatore - insieme a Francesco Caglioti - della mostra "Verrocchio, il maestro di Leonardo", la prima grande retrospettiva dedicata a una delle figure simbolo del Rinascimento recentemente inaugurata a Palazzo Strozzi. Il prof. De Marchi ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della mostra recentemente inaugurata a Palazzo Strozzi, ed in particolare degli anni di formazione di Leonardo presso la bottega del Verrocchio, illustrandone gli esordi nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. Verrocchio sperimentò nella sua bottega tecniche e materiali diversi, dal disegno alla scultura in marmo, dalla pittura alla fusione in bronzo. Formò un'intera generazione di maestri, con i quali ha sviluppato e condiviso generosamente il proprio sapere, artisti che hanno poi diffuso il gusto e il linguaggio figurativo fiorentino in tutta Italia e non solo, quali Perugino, Ghirlandaio, Botticelli e Leonardo, il suo allievo più famoso. Leonardo, negli anni Settanta del Quattrocento, lavorò nella bottega di Verrocchio, contribuendo al passaggio verso la Maniera Moderna, uno dei temi più avvincenti dell'arte di tutti i tempi.

Un appuntamento unico da non perdere. La conferenza è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.



Domenica 17 l'associazione culturale Marginalia mette in scena una visita teatralizzata alla mostra “Due attori, una storica dell'arte”, un professore di scienza e tecnologia applicata, un museo che espone una ricca collezione di tessuti rinascimentali, una mostra sugli studi di Leonardo applicati alla produzione tessile. Questi gli ingredienti che compongono le visite spettacolo ideate e curate dall'associazione culturale Marginalia per il Museo del tessuto e che prendono il via domenica 17 marzo alle ore 16.30 e poi in replica le domeniche 31 marzo, 17 e 28 aprile. La visita sarà un viaggio completo nella cultura e nella produzione tessile del Rinascimento, iniziando con sguardo inedito dall'esposizione in sala storica.