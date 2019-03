Insegnante dà alla luce un figlio avuto da un suo alunno di 13 anni

PRATO. Una insegnante di scuola media è stata indagata per violenza sessuale nei confronti di un suo alunno che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni. Dalla relazione col ragazzo qualche mese fa è nato un figlio e la donna sostiene che il padre è il suo alunno. Il rapporto sessuale non sarebbe avvenuto a scuola, ma durante le ripetizioni private date dall'insegnante al ragazzo. Quando ha scoperto di essere rimasta incinta, la donna, che non ha ancora compiuto 40 anni, è sposata ed è madre di un altro figlio, ha informato il ragazzo e ha deciso di tenere il bambino. La denuncia nei suoi confronti è stata presentata dai genitori dell'alunno, sconvolti dopo aver appreso la notizia. Sulla vicenda ha indagato la squadra mobile della polizia.

Sul fatto che il padre del bambino sia lo studente al momento ci sono solo le dichiarazioni dell'insegnante. Per questo in tempi brevi la Procura di Prato disporrà un esame del Dna per accertare se davvero la paternità sia da attribuire al ragazzo. L'esito dell'esame non cambierebbe comunque la contestazione rivolta alla docente, in quanto gli atti sessuali, anche se consensuali, compiuti con una persona che ha meno di 14 anni sono puniti dal Codice penale come violenza sessuale.