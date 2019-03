Estracom ha portato la banda ultralarga anche nel Macrolotto zero

PRATO. Sono terminati i lavori della posa della fibra nel Macrolotto zero. Si chiude così il cerchio che era partito dai Macrolotti 1 e 2. Ora tutti e tre sono interamente cablati. Un’operazione di Estracom, la società del gruppo Estra, che si occupa di telecomunicazioni, che ha portato la banda ultralarga in tutto il distretto produttivo pratese. 460 gli edifici interessati, 3440 le unità collegate, oltre 46mila i metri di fibra posata. Un investimento totale di 800mila euro (per i tre Macrolotti), 300mila per il Macrolotto zero.

I numeri. Il cablaggio del Macrolotto Zero è un’operazione con oltre 10mila metri di fibra posati, 110 edifici interessati per 1000 unità residenziali collegate e 400 unità affari collegate. Estracom per cablare il Macrolotto 1 ha collocato 12mila metri di fibra, collegato 750 unità d’affari, 150 gli edifici interessati. Nel Macrolotto 2 i metri di fibra posati sono stati 24mila, 1290 le unità di affari collegate, 200 gli edifici interessati. In totale: 460 edifici interessati, 3440 unità collegate, oltre 46mila i metri di fibra posata. E 300 sono le imprese del distretto che si sono affidate alla tecnologia di Estracom.





«Abbiamo completato il cablaggio dei tre Macrolotti – commentadirettore generale di Estracom – E questo significa anche riqualificazione delle aree industriali in questione. Adesso esportiamo quanto fatto in altre città come Grosseto, Pistoia, Arezzo e Montevarchi. Con la connettività a banda ultralarga diamo un’opportunità alla città di avere a disposizione più servizi innovativi, ovvero offrire servizi digitali ai residenti e chi in quelle zone si occupa di affari».Per l’assessore all’innovazioneportare la fibra nei Macrolotti è essenziale come la realizzazione di strade. «E poi – aggiunge – qui stiamo parlando della tecnologia avanzata Ftth (Fiber to the home, ndr), ovvero si porta la banda ultralarga fin all’interno delle imprese. Alcuni dei vantaggi? La trasmissione dei dati di grosse quantità in tempi velocissimi. Nel Macrolotto zero - spiega l’assessore - ci sono capannoni vuoti con soluzioni quindi da scoprire e l’aver portato la fibra significa opportunità di nuovi investimenti e servizi di qualità. Estracom punta allo sviluppo del distretto e rende il territorio più attrattivo per le imprese».«Con questo cablaggio si chiude un cerchio – afferma il sindaco- in un’area dove sono stati fatti interventi, un’area che ha sì difficoltà ma anche potenzialità e che cambierà volto. E lo sviluppo delle infrastrutture digitali è fondamentale per la crescita delle aziende e il potenziamento del distretto».. Tra i servizi di nuova generazione offerti da Estracom ci sono i sistemi di videosorveglianza: grazie alla trasmissione ultraveloce su fibra ottica rappresentano soluzioni complete per l’elaborazione di dati e immagini e garantiscono accesso in tempo reale ad informazioni ed eventi ed alla loro memorizzazione. Estracom mette a disposizione la sua infrastruttura non solo dei clienti finali ma anche degli altri operatori che ne intendono usufruire. —