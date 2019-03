Addetto di Alia all'ospedale dopo il tamponamento con un autobus

PRATO. Singolare incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6, in piazza San Marco. Un autobus della Cap ha tamponato un mezzo della nettezza urbana di Alia e nell'urto ad avere la peggio è stato proprio l'autista cinquantenne dell'azienda di igiene urbana. L'uomo è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza allertata dal 118, ma poi il codice è stato declassato a giallo nel momento del ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. L'autobus era condotto da un pratese di 28 anni. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale i due mezzi si trovavano fermi al semaforo per immettersi l'uno verso viale Veneto e l'altro nella stretta corsia di via Arcivescovo Martini. Una volta scattato il verde è avvenuto il tamponamento.