Sono in ritardo di alcuni mesi gli stipendi nelle Rsa di Cicignano e Paperino

MONTEMURLO. Stipendi erogati in ritardo di alcuni mesi nella Rsa di Cicignano, nel comune di Montemurlo, e nella struttura di Paperino a Prato, ambedue gestite dalla Residenze sanitarie toscane. Nella Rsa di Paperino, una ventina di lavoratori, il ritardo negli stipendi sarebbe stato anche di oltre tre mesi, tanto da mettere la Uil regionale nella condizione di fare «un decreto ingiuntivo come previsto dalla legge per chiedere l’erogazione dello stipendio, cosa che abbiamo fatto e qualche stipendio è stato pagato», spiega Alessandro Bottai, uno dei responsabili Uil del settore sociosanitario.

Ma la vicenda si tinge di altre sfumature. Nel pratese, i lavoratori coinvolti in questa storia sarebbero una cinquantina, trenta a Cicignano e venti a Paperino, e la stessa cosa sarebbe accaduta in altre due strutture per anziani dell’area fiorentina, sempre gestite dalla Residenze sanitarie toscane. Una società, quest’ultima, che ha cambiato più volte nome, prima cooperativa Agorà Italia poi Agorà Toscana, infine Residenze sanitarie toscane.

«La parte relativa agli stipendi non è in ordine, il ritardo è di alcuni mesi ai dipendenti di Cicignano e la difficoltà qui è anche quella che il personale sta diminuendo, con turni di lavoro senza riposo, sette giorni a diritto», spiega Sandro Malucchi della Cgil pratese. Adesso, il ritardo nell’arrivo delle buste paga qui oscilla fra uno e due mesi, ma come dice Malucchi, questo per la struttura di Cicignano che è in convenzione con l’Asl, mentre a Paperino, struttura totalmente privata, «la situazione sarebbe più preoccupante con un ritardo dello stipendio di tre, quattro mesi». Per i sindacati, tutto questo non sembra essere un’anomalia.

«Probabilmente è un meccanismo studiato– dice Alessandro Bottai della Uil– la stessa cosa è avvenuta a Firenze sulla Rsa di San Silvestro, gli stipendi non venivano pagati regolarmente e anche qui la gestione era della Residenze sanitarie toscane». Sul piano spiccatamente tecnico, però, l’ispettorato del lavoro concede la possibilità ai sindacati di poter fare il decreto ingiuntivo, dopo che non sono stati pagati in modo continuativo tre mesi di lavoro.«Il decreto ingiuntivo può essere fatto solo in presenza di questa condizione, per cui la Residenze sanitarie toscane al momento che eroga qualche stipendio fa in modo che si riazzeri di nuovo il tempo, che le permette poi di ritardare di nuovo nel fare il bonifico», spiega ancora Bottai, «certamente una situazione che pone in seria difficoltà i lavoratori e la qualità del lavoro somministrato agli ospiti anziani di queste strutture e non ci sono scusanti di alcun tipo». E c’è di più. La Cgil pratese, tempo fa, ha presentato un esposto alla Procura di Prato dopo aver fatto un sopralluogo nella Rsa di Cicignano e aver esaminato i documenti contabili; in quel caso era stato rilevato, dalle bolle di accompagnamento, che su trenta ospiti venivano chiesti solo quindici pasti completi al giorno, esattamente la metà e fuori dalla regole contrattuali.

«Non solo, ma durante i sopralluoghi abbiamo evidenziato che mancano alcune condizioni rispetto al bando come il barbiere o il podologo e, quindi, il servizio non è erogato secondo i criteri della convenzione», prosegue Malucchi. Ogni anziano, in queste strutture costa fra i 103 e 106 euro al giorno, se residenziale, e oltre 50 euro se solo diurno. Intanto, un tavolo organizzato all’assessorato regionale alla sanità fra Regione e parti sociali continua a monitorare la situazione e a tenere sotto osservazione le strutture.

«Come Uil abbiamo chiesto che se Residenze sanitarie toscane continua a non dare gli stipendi, debba essere l’Asl e Estar a sostituirsi come erogatore degli stipendi, è previsto dalla legge», dice Bottai della Uil e per Malucchi della Cgil «Cicignano ha il contratto di convenzione fino al 2021, mi preoccupa la struttura di Paperino e soprattutto le pressioni, che sappiamo ci sono, perché gli venga accreditata la convenzione pubblica. Una cosa inammissibile, visto quanto sta accadendo».

Sulla vicenda è intervenuto tempo fa anche il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini, chiedendo alla Regione un intervento risolutivo.