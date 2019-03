Prende a pugni un marocchino scambiandolo con un altro che cedeva la droga alla figlia

Prato, doppio intervento della polizia in via Matteotti per l'occupazione abusiva di una casa. Sabato e domenica trovati alcuni extracomunitari e una ragazza pratese

PRATO. Doppio intervento delle Volanti in via Matteotti per extracomunitari entrati abusivamente in un'abitazione disabitata. Sabato 2 le Volanti hanno rintracciato quattro persone, un ventenne marocchino, clandestino, una diciannovenne pratese e due diciannovenni marocchini, clandestini, già raggiunti da provvedimenti di espulsione. I quattro sono stati fatti uscire dall'abitazione e accompagnati in questura dove sono stati denunciati per invasione di edifici agravata dal danneggiamento di una finestra divelta per poter accedere nell'abitazione. Due marocchini, che avevano fornito le generalità sbagliate, sono stati denunciati per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale ed inosservanza di provvedimento di espulsione.

Domenica 3 la polizia è tornata nuovamente in via Matteotti. All'interno della casa disabitata sono state trovate altre persone. Un marocchino di 23 anni, clandestino, due diciannovenni marocchini, clandestini, anche loro già raggiunti da provvedimenti di espulsione. Tutti e tre accompagnati in questura sono stati denunciati per invasione di edifici aggravata dal danneggiamento. All'uscita dagli uffici di polizia il padre di una diciottenne tossicodipendente pratese ha incrociato in strada uno dei marocchini che, scambiandolo per un altro marocchino col quale la ragazza aveva una relazione, lo accusava di rifornire di droga la figlia e lo aggrediva con alcuni pugni. Gli agenti sono intervenuti per separare i due. L'aggressore è stato identificato per un pratese di 44 anni che ha offeso gli agenti provocandogli anche una contusione ad una mano a uno degli agenti. Il pratese è stato quindi denunciato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l'agente è stato medicato con prognosi di 2 giorni.