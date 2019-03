A Seano sei pietre d'inciampo per non dimenticare

CARMIGNANO. Per Epo. E per tutti gli altri. Da Seano parte un appello a ricordare chi dei campi di concentramento nazisti settanta e più anni fa non ne è mai più tornato. Facciamolo, propongono, con una pietra piantata nel selciato di una piazza o di una via frequentata, perché sulla memoria si deve inciampare affinché non si riduca ad una cerimonia una volta l’anno.

Facciamolo per Epo, appunto: Epo Tofani di Comeana, che lavorava al carbonizzo del Mazzei di Coiano quando fu catturato l’8 marzo 1944 alla Madonna del Berti a Prato, mentre si recava a lavorare. La sua colpa fu quella di aver partecipato agli scioperi qualche giorno prima e forse neppure questo: semplicemente si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. Piantiamo una pietra magari anche per Alvaro Arrighi, di Seano, che quando fu arrestato a Prato e deportato a Ebensee non aveva ancora 17 anni e fu tra i più giovani pratesi condotti in un campo di concentramento dopo gli scioperi del 1944.

Facciamolo per Giuseppe Martelli di Carmignano: 36 anni aveva quando fu arrestato a Limite sull’Arno l’8 marzo. È scomparso ad Ebensee poco prima della liberazione del campo, il 7 aprile 1945, e il 27 gennaio di ogni anno, il giorno della memoria, il figlio Paolo, poeta del Grillo canterino, manda al Museo di Figline un poesia per ricordarlo.

Facciamolo per, carmignanese come Giuseppe ed anche lui preso a Limite sull’Arno mentre se ne andava a lavoro. Facciamolo peranche, poggesi (e all’epoca dunque carmignanesi), morti a 51 e 30 anni, inghiottiti nei lager nazisti.

Facciamolo come è stato per Arturo Lassi, che nel comune mediceo era nato ma viveva a Prato, fu arrestato al Pino e un segno in terra per ricordarlo dal 2013 ce l’ha, nella città laniera appunto, come altri 39. La proposta di posizionare anche a Carmignano alcune pietre d’inciampo per ricordare i deportati arriva da Mario Fortini, vicesindaco trenta anni fa, attivo tuttora nel sindacato dei pensionati Cisl. Ha scritto al sindaco ad ottobre, già prima glielo aveva accennato a voce.

«A fine gennaio si è celebrato il giorno della memoria: è stata persa un’occasione” commentava amaramente qualche settimana fa, augurandosi che l’appello non cadesse nel vuoto. Poi dal Comune hanno risposto, con una telefonata. L’assessore alla cultura Stella Spinelli ha deciso di sposare l’iniziativa. Non resta che attendere: la cerimonia per i partigiani morti a Poggio alla Malva l’11 giugno 1944 potrebbe essere il momento propizio per la posa delle pietre. Fortini aveva pensato ad una targa nel marciapiede, magari davanti al palazzo comunale, per ricordare Epo Tofani, della cui deportazione sapeva. Da lì l’idea è partita.

«Conoscevo bene la famiglia – dice –: il figlio è scomparso qualche anno fa ma i nipoti abitano ancora a Comeana. Tra gli anni Ottanta e Novanta, durante un viaggio in Austria in visita con tutti i comuni pratesi a Ebensee e Mauthausen, Roberto Castellani (uno dei pochissimi sopravvissuti ndr) mi disse dove Epo era morto”. “Non so – aggiunge – quanti siano stati gli altri deportati da Carmignano che non sono tornati. Certo sarebbe giusto porre una pietra per tutti». L’elenco, che mancava, arriva in un batter di baleno dal Museo della deportazione di Figline a Prato. Furono sei. Sei pietre d’inciampo che ora attendono di essere collocate.

RINCHIUSI IN CARRI BESTIAME. SOLO 18 SOPRAVVISSERO

Nei campi di concentramento e sterminio tedeschi non finirono solo ebrei, ottomila dall’Italia. Gli italiani deportati furono per lo più ex militari che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 non vollero arruolarsi coi tedeschi e dissero no alla Repubblica di Salò. Furono settecentomila: tra questi anche il carmignanese Corrado Capecchi, di cui il Tirreno ha raccontato la storia più di venti anni fa, bersagliere reduce dalla campagna yugoslava, carabiniere ausiliare deportato nel nord-ovest della Germania tra Hannover e Braunschweig, sopravvissuto ma scomparso nel 2006. Altri centomila furono lavoratori coatti, usati nelle aziende tedesche. E poi i deportati politici: più di 27 mila, antifascisti, partigiani, resistenti, scioperanti del marzo 1944. Quest’ultimi furono i più numerosi tra i rastrellati a Prato: chi aderì allo sciopero, ma anche chi in quei giorni fu preso in strada o in fabbrica senza aver partecipato in modo convinto alla protesta organizzata nell’Italia occupata dal Comitato di liberazione nazionale su iniziativa del Partito Comunista. Fu la prima opposizione esplicita di massa al fascismo: mezzo milione le ultime stime sulle adesioni. A Prato lo sciopero cominciò il 4 marzo e con Firenze e Empoli fu la città toscana più coinvolta. Le reazioni di nazisti e fascisti furono immediate, ad opera delle milizie della Repubblica sociale ma anche dei carabinieri. «A Prato e dintorni la caccia all’uomo iniziò il 7 marzo: gli arrestati e poi deportati, tra loro anche semplici passanti – spiega di nuovo Camilla Brunelli –, furono 132. Nell’empolese 111, 84 a Firenze, uno a Arezzo. Di altri dieci il luogo non si conosce». Solo tre figurano tra i trecento pratesi da anni diffidati o deferiti al tribunale speciale per essere antifascisti, di cui parla Di Sabato in un libro del 2003. È la prova che tra gli arrestati di quei giorni pochi avevano trascorsi nell’antifascismo militante. L’8 marzo 1944 da Firenze partì il primo convoglio, con 597 persone (341 i toscani) rinchiusi in carri bestiame sigillati. Una targa nella stazione di Santa Maria Novella lo ricorda. Il treno arrivò l’11 marzo a Mauthausen. Dei 132 pratesi solo 18 sopravvissero (altri 46 nel resto della Toscana). Gli altri morirono.

IL CALVARIO DI EPO TOFANI, UN ANNO DI LAGER, POI LA MORTE

Sulla scheda di Epo Tofani, prima della data di morte, c’è un timbro in tedesco: “Erholungscheim”, si legge. Vuol dire ‘casa di cura’, che altro non era che il castello di Hartheim vicino a Linz in Austria, dove dapprima i nazisti iniziarono ad eliminare col gas i disabili e poi utilizzarono lo stesso metodo per i deportati dei campi vicini, come Ebensee appunto, oramai inabili al lavoro schiavo.

«Ed Epo, trentacinque anni – spiega la direttrice del Museo della deportazione di Figline, Camilla Brunelli - , per le condizioni di vita e di lavoro nel lager era già considerato un vecchio». Epo, numero di matricola 57437, ufficialmente muore il 15 settembre 1944. «Ma probabilmente – racconta ancora Brunelli – la vera data non fu quella e fu usata dalle SS per coprire un’uccisione di massa, avvenuta probabilmente il 31 maggio. Almeno questo è il caso certo di altri deportati pratesi e lo si può supporre anche per Tofani. Lo sappiamo da documenti emersi di recente». Una novità, frutto del lavoro di ricerca degli storici del Museo dei Figline, inaugurato nel 2002 . Il centro di documentazione all’interno, ancor più delle sale, è un autentico scrigno della memoria.

«Venite a trovarci – invita la direttrice – le nostre porte sono sempre aperte». Epo Tofani era stato catturato a Prato la mattina dell’8 marzo, alla Madonna del Berti, mentre si recava a lavoro al carbonizzo Mazzei di Coiano. A Comeana i familiari ne furono informati da una sposina che abitava accanto a loro. Poi più niente, fino al telegramma tre anni dopo, a guerra finita, che ne informava della morte.

GUNTER DEMNING, L'ARTISTA CHE CREO' LE PIETRE D'INCIAMPO

Le stolperstein, le pietre dell’inciampo, sono fiorite in Europa una ventina di anni fa: incorporate nel selciato delle strade e ricoperte da una piastra di ottone, poste spesso davanti alle ultime abitazioni delle vittime delle deportazioni. Tutto è partito nel 1995 da un'idea di un artista tedesco, Gunter Demnig. Tre anni fa se ne contavano già più di 56 mila in tutto il continente, anche in Italia.



Mario Fortini, vicesindaco di Carmignano trenta anni fa, ha lanciato la proposta di realizzare sei pietre d'inciampo in ricordo dei deportati carmignanesi

Camilla Brunelli direttrice del Museo della Deportazione di Prato

Camilla Brunelli direttrice del Museo della Deportazione di Prato

Mauthausen: internati al lavoro sulla scala della morte

Foto di sopravvissuti nel lager di Ebensee