A Prato in funzione la prima enoteca automatica

L'unica limitazione, per il vino e gli alcolici, è il blocco da mezzanotte alle 7. Le bottiglie, 165 quelle conservate nella macchina, sono vendute ai prezzi praticati in azienda

La prima enoteca automatica in via Capponi a Prato (foto Batavia)

PRATO. Una vera e propria enoteca automatica dove comprare 33 diversi tipi di vini, accessori per la degustazione e perfino calici di cristallo e prodotti gourmet. E' Winemat 24, della ditta Aroundthegrapes, uno speciale distributore automatico attrezzato per vendere bottiglie di vino, il cui primo modello è già in funzione a Prato, in via Capponi. Altri due seguiranno a breve, uno nel porto di Cala de' Medici a Rosignano (Livorno) e uno al ristorante di Dario Cecchini a Panzano (Firenze).

Winemat 24 è stata presentata oggi, venerdì 1°, in Consiglio regionale da Ilaria Bugetti (Pd), vicepresidente della commissione sviluppo economico: "Una novità che è stata resa possibile dal nuovo testo unico del commercio varato in Toscana - ha spiegato Bugetti - un grande lavoro che ha consentito di avviare nuove attività come questa e altre che finora non erano riconosciute. Quella che presentiamo oggi un progetto apripista e premia il nostro impegno".

Soddisfatti i titolari dell'azienda, Filippo Motta e Lorenzo Bigagli. "La macchina - hanno spiegato - prodotta dalla vicentina Daint ed è stata interamente personalizzata da noi per poter offrire prodotti di grandi dimensioni. E' pensata soprattutto in chiave turistica, per offrire a tutti la possibilità di comprare vini del territorio e prodotti tipici in qualunque momento".

L'unica limitazione è, per il vino e gli alcolici, il blocco da mezzanotte alle 7. Le bottiglie, 165 quelle conservate nella macchina, sono vendute ai prezzi praticati in azienda; per l'acquisto di alcolici, come avviene per i distributori di tabacchi, è necessario l'inserimento di un documento che attesti la maggiore età.