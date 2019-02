Scoperto un allevamento abusivo di cani barbone - Video

PRATO. Un allevamento abusivo di cani di razza è stato scoperto a Prato dalla guardia di finanza. Nell'allevamento sono stati trovati 32 cuccioli di razza barbone, importati dall'estero illecitamente. La scoperta è avvenuta nell'ambito di un'indagine delle Fiamme gialle su un traffico di animali dall'Europa dell'Est verso l'Italia.

I militari hanno compiuto una operazione sequestrando 35 esemplari, cuccioli, tra Friuli Venezia Giulia e Toscana. L'operazione è cominciata quando gli uomini della Compagnia della guardia di finanza di Monfalcone (Gorizia), nel corso di un controllo nei pressi del casello autostradale del "Lisert" nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia), hanno fermato un'auto guidata da un cittadino polacco a bordo della quale viaggiavano tre cuccioli di razza barbone. Gli animali, di poche settimane di vita, viaggiavano nel bagagliaio di un'utilitaria e in un trasportino occultato tra borse e valige, senza ricambio d'aria, cibo e in evidente stato di maltrattamento e di paura, privi di sistemi per l'identificazione, delle certificazioni sanitarie e del passaporto individuale.

I cuccioli, destinati a una donna italiana residente a Prato, sono stati sequestrati e l'uomo denunciato per i reati di maltrattamento di animali e per traffico illecito di animali da compagnia. Con la collaborazione della Finanza di Prato è stata eseguita una perquisizione domiciliare a Prato, dove è stato scoperto l'allevamento abusivo di cani di razza. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 32 cuccioli di razza barbone, presumibilmente importati con le medesime modalità, oltre a documentazione varia comprovante la sistematica commercializzazione illegale.