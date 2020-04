Arrivano le mascherine fashion e dall’estero partono i primi ordini

PRATO. È il must have che accompagnerà ogni nostra uscita. È l’accessorio che ci proteggerà dal virus e ci farà compagnia anche nei mesi più caldi. Magari in abbinamento a un abito, al pari di un cappello o di un foulard. Se proprio mascherina deve essere sulle nostre facce, che sia almeno bella. Vivace, colorata, fashion. Il binomio fra moda e salute non poteva che essere un’intuizione partorita nel distretto pratese, coniugando bisogno e creatività.

È scattata nella testa del creativo Fabio Fontani, disegnatore di tessuti che la pandemia ha costretto a reinventarsi. Sì perché Fontani stava portando avanti un progetto di vendite on line lanciando due anni fa il brand Esketic forte soprattutto sul mercato scandinavo: cappotti di lana riciclata “made in Prato” con tessuti prodotti da lanifici come Fortex, Comistra e Pontetorto.

Al suo fianco Fernanda Neri, ex buyer molto conosciuta nel distretto. Ma la pandemia gli ha cancellato quindicimila ordini per l’inverno 2020. Cappotti destinati al nord Europa, dove la sensibilità per la moda sostenibile è notevole. Ma la necessità aguzza l’ingegno, qualcosa in cui i pratesi hanno saputo essere sempre forti. Così nelle ultime settimane la coppia Fontani-Neri ha pensato di lanciare una collezione di mascherine protettive per grandi e piccini coinvolgendo due realtà del territorio come la ditta di confezioni Stp e la Stamperia Toscana.

La prima linea è in produzione e fioccano già i primi ordini dalla Francia e dalla Germania: i dispositivi sono realizzati con tre strati di Tnt (tessuto non tessuto) rivestiti con uno strato di cotone stampato con coloranti ipoallergenici. Tessuti “made in Prato” declinati secondo più varianti di fantasie: floreale, etnica, camouflage.«Abbiamo già diversi canali di distribuzione, anche all’estero: esercizi di vicinato, negozi di accessori e abbigliamento appena potranno riaprire. Molte richieste arrivano soprattutto per la linea bambini visto che le mascherine per i piccoli sono oggettivamente più introvabili. Tutta la collezione – spiega Fontani - si compone di una ventina di disegni».

Le prove di validazione delle mascherine vengono fornite dal laboratorio Ceq di Monsummano che fa capo alla società pratese Next Technology Tecnotessile: per la certificazione come presidio medico servirà l’ok dell’Istituto superiore di sanità. Certificati o non certificati, alcuni mercati non attendono. «Dalla Francia ci hanno ordinato quindicimila pezzi, trentamila dalla Germania. Intanto un’azienda di autotrasporti ci ha chiesto di personalizzare le mascherine per i propri autisti».

La collezione estiva predilige varie sfumature di rosso, pochi gli sfondi bianchi. «Un modo per non far rimpiangere troppo il rossetto», scherza Fontani. Visto che con queste protezioni dovremo convincerci per un po’, il designer ha in serbo una collezione anche per i primi freddi invernali. «Sto pensando a una linea di mascherine con filati cardati di misto cashmere per proteggere la bocca». Sciarpe, guanti e… mascherina.