Rosalba Scialla non è più il prefetto di Prato, arriva Lucia Volpe

PRATO. Rosalba Scialla non è più prefetto di Prato. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato nella serata di lunedì 6 aprile alla nomina dei nuovi prefetti. Fra questi , quello di Prato Rosalba Scialla, che andrà a ricoprire il ruolo di prefetto di Pavia, lasciato vacante da alcune settimane dopo che il prefetto uscente aveva lasciato l’incarico per andare in pensione. Il nuovo prefetto di Prato sarà ancora una donna, Lucia Volpe, che cesserà così la posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico di rappresentante del governo per la Regione Sardegna.

La dottoressa Scialla in precedenza era stata viceprefetto a Milano, Verona e Vicenza e viceprefetto vicario a Crotone. Durante il suo incarico a Milano era stata commissario prefettizio al comune di Abbiategrasso.