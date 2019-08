PRATO. Un raduno di moto per ricordare Mirko Camuso, il ragazzo di 19 anni morto lo scorso 4 agosto in seguito a una tragica caduta dalla sua moto in via del Beccarello, nel Macrolotto due. È in programma per domenica 11 agosto ed è aperto a chiunque voglia partecipare in memoria del diciannovenne. Ad organizzarlo è Simone Saldi, motociclista di base a Prato creatore di “Bikers Love”, gruppo Facebook che raccoglie appassionati di moto da tutta la Toscana. Saldi è un amico delle mamma di Mirko, Lucia Vinci, e conosceva il ragazzo, che alcune volte era uscito in moto con il gruppo. Da lì l’idea di ricordarlo e rendere omaggio alla sua memoria alla maniera dei motociclisti.

«Mirko era un ragazza che lascia il segno – racconta Saldi –: bravo, gentile, educato. Perciò questo gesto glielo devo. Anche perché sua mamma in un certo senso lo affidò a me. Una volta che andai a casa loro infatti mi disse: “Portalo in moto insieme a te, così gli insegni un po’”». L’annuncio dell’iniziativa, grazie a Saldi, è rimbalzato sui social network nei vari gruppi di motociclisti della zona, cosa che fa prevedere una grande partecipazione.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 di domenica nel parcheggio lungo viale Leonardo da Vinci prima dell’imbocco dell’autostrada di Prato est (all’altezza di McDonald's). Si prosegue poi per Firenze, con una sosta al bar Le Cure intorno alle 10.15 e poi via, per Scarperia (passando da Pratolino e Vaglia) e il passo della Futa fino ad arrivare al passo della Raticosa. Qui, intorno alle 13.30, è previsto un minuto di silenzio in ricordo di Mirko, dopo il quale i partecipanti al raduno faranno rombare i motori delle loro moto tutti insieme.

«Dirò qualche parola su Mirko – fa sapere Saldi –. Sarà il nostro modo per salutarlo». Il rientro a Prato avverrà passando da Barberino, Le Croci e poi Calenzano. Chi fosse interessato a partecipare, per informazioni può visitare la pagina Facebook “Bikers Love” oppure chiamare il 338 1054903 (Simone). Ma c’è di più. Saldi sta inoltre dando vita ad una campagna di sensibilizzazione sulla guida sicura in moto e sull’importanza dell’uso delle protezioni che prenderà il nome di “Mirko è dei nostri”. L’idea è quella di promuovere corsi di guida su strada, in pista e di “prima volta in pista” e l’acquisto di protezioni a prezzi agevolati (c’è già la partnership con il negozio specializzato Motorama di Firenze).

L'iniziativa promossa da Simone Saldi

«Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi su come si va in moto in sicurezza e su quali siano le giuste protezioni e attrezzature da utilizzare – spiega Simone Saldi –. Per comprarle si spende qualche soldo in più, ma possono salvare la vita». Quasi pronto anche il logo della campagna, che riporta le iniziali di Mirko (MKC) con una foto del ragazzo e della sua moto sullo sfondo. L’iniziativa ha ricevuto anche il plauso di Massimo Camuso, papà di Mirko, che su Facebook ha commentato: «Grazie Simone spero che tanti ragazzi che hanno la passione per la moto come l'aveva mio figlio possano partecipare».