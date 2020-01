Un punto a Olbia e il Pontedera resta secondo

Pareggio per 1-1 dei granata in Sardegna. I gol alla fine del primo tempo: Ropolo segna al 45' e subito dopo realizza il gol La Rosa

PONTEDERA. Il Pontedera strappa via un punto dalla Sardegna e resta al secondo posto in classifica. Pareggia anche la capolista Monza, e quindi la vetta rimane a 10 punti di distanza da Caponi e compagni. Ad Olbia finisce 1-1, con i granata autori di una prestazione convincente, su un terreno di gioco in condizioni tutt’altro che eccezionali e contro un avversario – i sardi, ultimi in classifica e rinforzati dal mercato invernale – che ha disperato bisogno di punti e cerca il risultato con le buone e spesso e volentieri anche con le “cattive”.

La rete che sblocca la partita arriva al 45’ del primo tempo con Ropolo, che di sinistro al volo raccoglie un corner dalla destra di Caponi e spara alle spalle di Aresti dal limite dell’area. Alla ripresa del gioco, conquista un corner anche l’Olbia, che come il Pontedera pochi secondi prima riesce a trovare la rete. Calcia Giandonato, svetta di testa La Rosa che mette il pallone alle spalle di Mazzini.

Nel secondo tempo succede poco o niente. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Semprini al 19’, ma la sua conclusione viene deviata sulla traversa da uno strepitoso Aresti.

Il Pontedera tornerà in campo mercoledì 22 gennaio alle 20.45 acontro la Carrarese, nel recupero della prima giornata del girone di ritorno.