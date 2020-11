«Ora basta fake news»: medico anti-complotti smonta i negazionisti e conquista il web

POMARANCE. Nella catena sanitaria che sta provando a resistere alla seconda ondata pandemica, lui è uno degli anelli più importanti. Anestesista rianimatore di Montecerboli, in provincia di Pisa, sceglie quasi a ogni turno di lavoro a quali pazienti dare un posto in rianimazione. Insieme ai colleghi sta a stretto contatto con i contagiati da Covid-19.

Con un video, che sta spopolando sul web, Ippolito Traupe ha lanciato un appello accorato a rispettare le regole minime per evitare la diffusione del contagio.





E ha risposto, punto su punto, a teorie complottiste e negazioniste. Attraversolancia un appello ancora più accorato. «Spero di non dovermi trovare nella situazione drammatica di scegliere quale paziente mandare in rianimazione perché ha più possibilità di sopravvivere rispetto a un altro. Una scelta che si fa solo in tempo di guerra. Non voglio arrivare a quel punto e per quello ho chiesto a tutti maggiore responsabilità».Il medico, pochi giorni fa, insieme al collega Filippo Testa, ha postato su un canale YouTube, Pop Medicine, un video di 18 minuti. Il canale ha appena 93 iscritti e con un record dei precedenti di poco superiore alle 400 visualizzazioni. Il loro video, invece, già ieri ha superato di slancio le 10mila visualizzazioni.Traupe, classe 1982 cresciuto a Montecerboli, non si è mai considerato un eroe, ma solo un professionista che cerca di fare al meglio il suo lavoro. Lo stesso ragazzo che, dopo il liceo a Volterra, ha studiato per 11 anni medicina a Pisa portando avanti la sua passione per il basket con la maglia del Pomarance. Vincendo cinque anni fa un concorso per un posto all’ospedale di Montebelluna, in provincia di Treviso.«Con il mio collega abbiamo deciso di fare questo video per cercare di rispondere alle tante fake news, in particolare sui danni che l’intubazione dei pazienti Covid-19 avrebbe provocato, circolanti in rete da mesi – ci spiega da Montebelluna il medico –. Il vero problema, e nel video ho provato a spiegarlo, è che a generare confusione tra le persone sono stati nei mesi scorsi anche alla Camera incontri di professionisti, politici e rappresentanti delle istituzioni. Con teorie senza il minimo riscontro scientifico».Traupe nelle immagini, montate inserendo proprio le dichiarazioni dei negazionisti, parla di Vittorio Sgarbi e molti altri tra medici, presunti luminari e rappresentanti delle istituzioni, ma non si limita a quello. Parla del suo lavoro, delle difficoltà che quotidianamente affronta e di cosa vorrebbe evitare da qui alle prossime settimane.«Le persone devono focalizzarsi sul problema e prevenire il contagio. Ho molti amici, quasi tutti in Toscana, che hanno una partita Iva o un attività chiusa. E anche io per mesi non ho visto i miei familiari. Ma dobbiamo capire che con questo ritmo di contagio e sottovalutando il problema, cosa accaduta purtroppo anche questa estate, tanti ospedali andranno al collasso. E non saranno in grado di garantire gli stessi servizi e la stessa velocità di intervento anche per tutte le altre patologie che, purtroppo, sono tutt’altro che scomparse».Ippolito Traupe, poi, sottolinea anche la differenza tra la prima e la seconda ondata pandemica. «Adesso molte persone sono più esasperate, stanche e provate – spiega il dottore di Pomarance –. E le capisco, ma noi non siamo coloro che, come leggo spesso, sono complici dell’instaurazione di una dittatura sanitaria. Qui la politica non c’entra, si parla di vita o di morte».