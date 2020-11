Il virus non ferma Maria e Valeria: apre i battenti una bottega di alimentari

TERRICCIOLA. «Non abbiamo azzeccato il giorno dell’inaugurazione, ma non potevamo fermarci dopo un anno di lavoro». Il Covid-19 non ha fatto saltare il progetto di due giovani Terricciola. Da tempo lavoravano a una bottega alimentare a La Rosa. Hanno ristrutturato il locale in via Volterrana, di fronte al Bottegone della Calzatura. Hanno acquistato bancone e scaffali.

Maria e Valeria Lavanga, 26 e 25 anni, hanno cercato nel territorio prodotti da affiancare a quelli dell’azienda di famiglia. Hanno affrontato la burocrazia e aperto la loro azienda. Troppo lavoro per rinviare al post pandemia. Ironia della sorte, però, la data dell’apertura de “La nuova fattoria” è coincisa con mercoledì 11 novembre, vale a dire il primo giorno in cui la Toscana si è ritrovata in zona arancione a causa dell’emergenza sanitaria. «Aprire in questo momento non è facile – ammettono le due giovani titolari –, ma questi primi giorni ci rendono felici: la gente che è venuta a trovarci ci dà tanta forza».

Forza che deriva da un progetto che parte dalla famiglia. Non solo Maria e Valeria sono sorelle, ma “La nuova fattoria” nasce dall’idea di valorizzare il lavoro di tutta la famiglia. Gran parte dei prodotti in vendita arriva infatti dalla “Formaggi di Maria”, l’azienda agricola dei Lavanga. Anzitutto formaggi pecorini, caprini e bovini, ma anche latte fresco, yogurt al naturale, ricotta fresca, mozzarelle, stracchino e ancora carne di maiale e di vitello biologica e salumi, «saporiti come una volta», assicurano Maria (agronomo zootecnico) e Valeria (diplomata in ragioneria).



«L’idea nasce proprio dal voler creare uno spaccio aziendale – spiegano le due sorelle –, poi abbiamo deciso di allargare l’offerta ad altri prodotti del territorio. L’obiettivo primario era, e comunque resta, fare conoscere al pubblico prodotti di cui sappiamo tutto. Conosciamo l’animale da cui derivano i nostri formaggi, latticini e salumi. Tuttavia anche i prodotti di molti nostri amici hanno qualità e nascono dalla ricerca della genuinità».Così, oltre ai formaggi e ai salumi della “Formaggi di Maria”, nella bottega è possibile trovare prodotti come la birra artigianale dell’Opificio Birraio, i vini Soiano di Montaione, il pane di Volterra. «Tutti prodotti che conosciamo bene – ribadiscono Maria e Valeria –. Mangiare bene, mangiare genuino, mangiare prodotti locali è un qualcosa che la pandemia non ha cancellato».Oltre a vendere i prodotti, le sorelle Lavanga hanno anche messo su una piccola gastronomia. «È un’ulteriore offerta per i nostri clienti – sottolineano –. A chi cerca qualcosa da portare a casa, pronto da riscaldare e mangiare, proponiamo dei piatti pronti fatti come si fanno nella cucina di casa».Quello della piccola cucina è però un progetto rallentato dalla pandemia. Maria e Valeria hanno infatti da subito pensato «di consentire ai clienti di gustare un bel cornetto ripieno con crema fresca e un bel cappuccino con il nostro latte fresco, un bel tagliere o un bel piatto caldo cucinato da noi con i prodotti aziendali». L’emergenza coronavirus obbliga però “La nuova fattoria”, come del resto tutte le attività toscane, ad effettuare solo servizio d’asporto, «ma quando Dio vorrà siamo già pronte a offrire anche altri servizi», assicurano le due titolari della bottega.«Il tutto perché – sono certe le due giovani – il cattivo tempo non può durare tutto il tempo». È per questo che “La nuova fattoria” ha aperto i battenti anche se non è stato possibile fare una inaugurazione. Ed è sempre per questo che le due titolari invitano i clienti «a stare al sicuro ed a essere prudenti più che potete». Ma è proprio per questo che - concludono Maria e Valeria Lavanga - «noi ce la mettiamo tutta, speriamo vada tutto per il meglio. Stringiamo i denti e aiutiamoci tra noi».