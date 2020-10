Positivi sette anziani nella casa di riposo, contagiati anche sei operatori

PONTEDERA. Sul cancello chiuso, all’entrata della Rsa Villa Sorriso, pochi mesi fa, durante la prima ondata della pandemia, lo striscione #Andràtuttobene con l’arcobaleno, fatto dagli ospiti della casa di riposo, era stato un segnale di speranza. Ospiti e personale si erano “salvati” dai contagi che invece non avevano risparmiato altre Rsa con degenti e personale trovati positivi al Covid 19 e vittime.



Questa volta non è andata così. I contagi si stanno moltiplicando in tutta la provincia e sono entrati anche a Villa Sorriso.



Sette anziani (su poco più di 30 persone) sono stati trovati positivi al coronavirus e 6 gli operatori alla prese con la malattia. Una situazione che crea una certa preoccupazione. «La situazione ora è in mano all’Asl, che è l’organo di controllo – dice la presidente della cooperativa che gestisce la casa di riposo,– ci confrontiamo con l’Asl su quello che è necessario fare».Anche il coordinatore,, non se la sente di aggiungere una parola in più, essendo impegnato a lavorare per evitare che il virus contagi altri degenti.La Residenza sanitaria assistenziale di Pontedera, i cui servizi e l’assistenza domiciliare sono gestiti dalla cooperativa sociale Spes aderente al consorzio Co&SO, d’inverno e in primavera era stata una delle prime strutture in Toscana a decidere per la sospensione di tutte le visite, a fare scorte di mascherine per gli operatori, a predisporre due posti per l’isolamento in caso di sintomi sospetti. Ma questa volta, vuoi anche perché gli asintomatici sono più numerosi rispetto al passato, il virus ha superato i cancelli della casa di riposo, ora attentamente monitorata dall’Asl.Due anziani positivi risultano anche tra gli ospiti della Rsa “Remaggi” di Cascina e anche qui la direzione e gli amministratori stanno cerando di tenere sotto controllo i contagi.Nel frattempo la vita nelle strutture per anziani continua come era successo durante i primi mesi del virus, tra l’animazione e le videochiamate. Questa volta le indicazioni date agli operatori sull’utilizzo dei vari presidi, le operazioni di sanificazione, come i comportamenti da tenere con i fornitori non sono servite a scongiurare la malattia anche se in linea di massima sono state simili a quelle della prima ondata.Nuovi contagi anche tra i medici dell’ospedale Lotti di Pontedera (solo ieri in città sono stati registrati 40 casi in più). Dopo il primario di ortopedia, è stato trovato positivo anche un medico della cardiologia, nonostante che la soglia di attenzione sia molto alta e così i controlli e le precauzioni. Gli operatori sanitari continuano ad essere esposti al rischio di infezione da coronavirus.