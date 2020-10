L’assessore Bertini è positivo: ricoverato al San Giuseppe

San Miniato: brutta notizia per la giunta dopo la positività riscontrata al sindaco Simone Giglioli

SAN MINIATO. C’è anche l’assessore di San Miniato Gianluca Bertini tra i casi di cittadini trovati positivi al coronavirus. L’imprenditore è andato all’ospedale per alcuni accertamenti dopo che era stato poco bene ed è stato trattenuto per un ricovero. Da quanto è stato spiegato ora sta abbastanza bene, i medici lo hanno ricoverato per tenere sotto controllo la situazione. I dati che lunedì 26 ottobre l’Asl ha fornito al Comune di San Miniato parlano di 42 nuove contagi. È il numero più alto che è stato registrato negli ultimi tempi, ha fatto sapere il sindaco, Simone Giglioli.