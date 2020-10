Gin “made in Volterra” dall’Expo di Londra del 1862 all’enoteca vicino al Guarnacci

VOLTERRA. «What’s this? ». Probabilmente nel lontano 1862 a Londra qualcuno lo avrà chiesto, con perfetto accento british, al toscano Leopoldo Marchi cosa fosse “this”, il “Gin and spirits of the arbustus”. Nulla di trascendentale, se non fosse che questo distillato ottenuto dalle bacche di ginepro arrivava dalla piccola, e per l’epoca remota Volterra. Proprio così: un liquore della terra degli alabastri presentato nella patria del gin alla Grande esposizione di Londra, a South Kengsington, del 1862. Una storia talmente assurda da rasentare il fantascientifico. Macché: era tutto vero. Ed è una storia con un duplice lieto fine.

Il Gin toscano





Perché rischiava di cadere nel dimenticatoio, sennonché un giorno una copia del catalogo dell’Expo di Londra in un mercatino dell’antiquariato finisce nelle mani giuste. E perché oggi, tra i vicoli di Volterra, quel gin si può gustare. Merito di, i due soci dell’enoteca “La vena di vino” a due passi dal museo etrusco Guarnacci che hanno riportato in auge il distillato a km zero.«È stata un scoperta sensazionale – dice Signorini, che si emoziona nel raccontare una storia narrata svariate volte – faccio parte di un’associazione culturale, il Collettivo Distillerie, che si occupa di ricerche storiche locali sulla liquoristica perduta, ma anche sul lavoro degli alabastrai: nessuno ne sapeva nulla fino a qualche tempo fa. Ero in cerca di cataloghi delle esposizioni universali dell’Ottocento e trovai quello ufficiale di Londra del 1862, stampato dalla Majesty’s Commisioners Foreign Division: c’erano incredibilmente scritte le parole “Gin” e “Volterra”. Lo aveva portato Leopoldo Marchi, direttore della Reale Tenuta San Lorenzo nella nostra città, che con grande successo lo aveva presentato. Pensavo che da Volterra avesse portato sale, rame, alabastro. Ma il gin, no, non l’avrei mai detto. In più a Londra. Era come vendere il ghiaccio agli eschimesi. Sembra paradossale, ma andò proprio così».