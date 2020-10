Oltre 4 milioni per acquistare all’asta l’ecomostro di viale Europa

PONTEDERA. Concessione edilizia del 2010, nove piani, tanti appartamenti e molte polemiche fin da subito. Ecomostro, lo avevano ribattezzato in tanti. L’allora sindaco di Pontedera, Simone Millozzi, aveva difeso la scelta (salvo poi rivedere il progetto e “abbassarlo” di due piani) di concedere il permesso a costruirlo lungo viale Europa, di fronte alla zona dei cimiteri e vicino al centro commerciale Coop. Problemi finanziari della ditta Giusti, che lo stava realizzando, hanno arenato il piano edilizio, lasciando uno scheletro che oggi è all’asta per 4 milioni e 40mila euro.



Il termine per presentare le domande scade il 14 dicembre alle 11,45. Il giorno dopo alle 11,30 ci sarà la vendita senza incanto di un bene che si sta cercando di vendere da tempo senza mai aver avuto la sensazione che ci fossero possibilità di arrivare a un punto di svolta.



«Le aste vanno avanti da un po’ – dice l’attuale sindaco,– ma non ci sono mai stati interessamenti concreti per l’acquisto». L’unica vendita ha riguardato i ponteggi un paio d’anni fa, acquistati all’asta da un imprenditore veneto. Tra l’altro, lo stop al cantiere, in cui è edificato solo il piano interrato e quello terreno, oltre al primo e parte del secondo, ha fermato anche il rifacimento del tratto di viale Europa nel tratto di fronte all’ecomostro, di competenza della ditta appaltatrice. Uno dei punti della viabilità pontederese più brutti che, però, dovrebbe rientrare nell’intervento di Anas lungo la Sarzanese Valdera.Certo è che quel rudere ormai lì da anni è una ferita molto vistosa per la città. Impossibile non buttarci l’occhio quando ci si passa di fronte. Impensabile che possa rimanere così a lungo. Anche se le vie della burocrazia, quando ci sono di mezzo fallimenti di aziende, è davvero difficile da percorrere. L’unica soluzione è che qualcuno l’acquisti e cerchi di proseguire il progetto.Nel 2018,, a lungo a capo dell’azienda costruttrice poi fallita, disse chiaramente di essere interessato a comprarlo, se il prezzo all’asta non fosse stato troppo alto. «Lo finirò in tre anni», aveva detto in un’intervista al. Ma, evidentemente, i costi da affrontare sono ancora ingenti per poter pensare di riaprire i cancelli, far rientrare ruspe e operai e rimettersi all’opera in un’area di assoluto degrado, in cui per anni quello scheletro è stato il rifugio di senzatetto e sbandati.Gli abitanti della zona, che si trova alla Sozzifanti, nel quartiere della Bellaria, dopo tante proteste e polemiche, sembrano aver fatto l’abitudine a convivere con un edificio, probabilmente sproporzionato fin dall’inizio rispetto al contesto urbano, nato male e finito anche peggio. —