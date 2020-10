Il Covid torna ad uccidere in provincia di Pisa: due decessi

PONTEDERA. Due pensionati morti, dopo essere stati trovati positivi al Covid-19. La provincia e la città di Pisa in modo particolare sono tra le più colpite ora che i contagi stanno raggiungendo numeri che danno da pensare. Ieri sono stati resi altri 85 casi sui 575 che sono stati registrati in Toscana. Dati non sempre in linea con quello che effettivamente si è verificato nelle ultime 24 ore.

A piangere la scomparsa di due anziani sono le comunità di Casciana Terme Lari, che deve dare addio a Franco Benedetti, 79 anni di Perignano, e il comune di San Miniato, che registra il sesto morto dall’inizio della pandemia e il primo dopo che è finito il lockdown. Si tratta di Valentino Matteoli, 83 anni, imprenditore in pensione, già proprietario di un cuoificio. Con gli 85 casi registrati ieri salgono a 2.432 le positività al coronavirus che sono state registrate dalle Asl fra Pisa e provincia dall’inizio dell’epidemia. Con le ultime due vittime in provincia di Pisa i morti salgono a 99.





Pisa resta tra i centri più colpiti. Questa la ripartizione degli 85 nuovi casi della provincia. 32 casi sono nella zona pisana: Cascina 13, Fauglia 1, Pisa 12, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 2. Altri 21 casi tra Valdera e Alta Valdicecina: Bientina 1, Calcinaia 2, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Ponsacco 1, Pontedera 7, Riparbella 3, Santa Maria a Monte 3, Volterra 1. Infine ci sono 32 casi nel comprensorio del Cuoio: Castelfranco di Sotto 2, Montopoli Valdarno 5, San Miniato 9, Santa Croce sull’Arno 16.La Regione Toscana ha dato notizia ieri delle due vittime. Ma l’83enne di San Miniato è morto il giorno precedente. Un caso di cui aveva dato notizia l’altra sera il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, anche lui in isolamento dopo che è stato trovato positivo al Covid e ora in convalescenza. «Ci sono stati 9 nuovi positivi e si registra per fortuna una guarigione. Continuano ad esserci contagi all’interno di intere famiglie, è per questo che continuo a dirvi di fare attenzione, anche in questo ambito, dove solitamente l’attenzione è più allentata. Purtroppo si registra un decesso, non accadeva dai mesi del lockdown, un uomo di 83 anni, ricoverato in ospedale a Empoli. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze, nel dolore di questo delicato momento», ha scritto Giglioli.Un caso positivo al Covid e tanti disagi anche alla scuola media Galilei di Cascina. Qui si trovano in quarantena due classi e 18 insegnanti. Molti i problemi per garantire le lezioni in classe. Tant’è che nel pomeriggio di ieri alle famiglie è stato comunicato che l’istituto si sta organizzando per garantire almeno la didattica a distanza per assicurare agli alunni il diritto all’apprendimento. Ai genitori si chiede di collaborare.Resta sospesa l’attività didattica alla scuola media “Pirandello” di Lari dopo che sono stati trovati 9 bambini positivi al coronavirus e l’Asl ha ordinato di effettuare i tamponi a tutti gli studenti.