Mostra del tartufo a rischio cancellazione: ecco gli ostacoli arrivati dopo il nuovo Dpcm

SAN MINIATO. Niente nozze d’oro col tartufo bianco. Ancora non c’è l’ufficialità ma il Dpcm firmato ieri dal premier Conte e dal ministro Speranza con le nuove misure per contrastare la seconda ondata Covid potrebbe dare il colpo di grazia alla cinquantesima edizione della Mostra mercato di San Miniato, in programma (almeno per ora) negli ultimi tre weekend di novembre.



San Miniato Promozione e Comune si sono presi una settimana di tempo per valutare bene la situazione e prendere prima di prendere una decisione definitiva. Ma al momento l’ipotesi più probabile è la cancellazione dell’evento, con il blocco di una macchina organizzativa che – di fatto – aveva già definito location, programma e ospiti di un’edizione che anche nella migliore delle ipotesi, andrebbe in scena in formato ridotto per garantire il rispetto delle misure anti-contagio già previste prima dell’ultimo decreto. Senza però snaturare il senso (e il gusto) della Mostra, pensata questa volta con un tocco in più di... rosa: ampio spazio per l’enogastronomia, ovviamente, portando all’attenzione dei visitatori alcune figure femminili: dai cooking show di donne chef alla valorizzazione di coloro che si sono distinte nell’arte, della cultura e della scienza.



Il Dpcm però ha complicato, e non poco, i piani degli organizzatori. In particolare finiscono sotto la lente d’ingrandimento un paio di passaggi che sembrano sbarrare la strada a “re tartufo”, dove si specifica che «lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore»; e poi ci sono tutte le misure relative agli spettacoli, il divieto di organizzare «feste nei luoghi al chiuso e all’aperto», con l’unico spiraglio lasciato aperto per «le manifestazioni fieristiche», tra le quali però è difficile pensare di inserire la Mostra.«Ci siamo presi una settimana di tempo per capire bene la situazione – spiega il sindaco– anche con l’ausilio del prefetto, con il quale ci eravamo già confrontati prima della pubblicazione del Dpcm. Dal canto nostro ci siamo impegnati a mettere in piedi un’edizione ridotta, con il coinvolgimento soltanto di piazza del Popolo e dei chiostri. Ora il quadro si complica e dobbiamo capire prima di tutto se ci sono margini per rispettare tutte le misure ed eventualmente anche se ne valga davvero la pena».Segnali di pessimismo arrivano anche da, presidente di San Miniato Promozione: «Da una prima lettura del decreto sembra proprio che la Mostra mercato non si possa fare. Vediamo nelle prossime ore. Il sindaco ne discuterà con la giunta, poi ci confronteremo e prenderemo una decisione definitiva nel giro di pochi giorni. Avevamo già definito il programma e stretto accordi con gli ospiti, con i quali però non avevamo firmato contratti, proprio in attesa di capire l’evolversi della situazione».