Barman morto a 30 anni: spartitraffico in cemento a norma? La prima risposta del Comune

PONTEDERA. L’incidente costato la vita al giovane barman di Bientina, Marco Del Rosso junior, poche ore dopo aver festeggiato con gli amici il suo trentesimo compleanno, insieme al cordoglio ha aperto una serie di interrogativi sulla sicurezza del tratto di strada dove è avvenuto lo schianto. Siamo in via Vittorio Veneto a Pontedera, a due passi dallo stadio comunale e dal villaggio scolastico, dove il Comune è intervenuto circa un anno fa per modificare la viabilità. Un atto “dovuto” dopo un altro grave incidente stradale. Uno studente di Ponsacco era rimasto schiacciato sotto un autobus alla fine di una mattinata di scuola. La gravità dell’investimento era pari - su questo nessuno ebbe dubbi - all’urgenza di dover mettere in sicurezza la viabilità di tutta la zona.



Ma oggi, di fronte all’incidente mortale dell’altra notte, molti si stanno chiedendo se l’ingombrante spartitraffico in cemento posizionato all’altezza dell’incrocio con via Torino sia sicuro. La polizia di Pontedera, che ha effettuato i rilievi dell’incidente mortale, non ha sequestrato l’auto del barman e la salma è stata affidata alla famiglia per il funerale che si svolgerà questo pomeriggio al cimitero di Bientina. Non è escluso comunque che la Procura possa chiedere accertamenti - sul luogo del drammatico scontro è intervenuta anche la polizia stradale di Pisa - sulle condizioni della strada dove è avvenuto l’incidente.

Marco stava andando verso Bientina e si è schiantato con l’auto contro la barriera di new-jersey. Certamente la strada bagnata, una distrazione o un colpo di sonno potranno avere contribuito. Ma la responsabilità oggettiva dell’ente proprietario della strada - è questa una delle prime domande che molti cittadini si stanno facendo - andrà comunque tenuta di conto. Il new-jersey andava forse installato con uno stondamento in grado di permettere una via di fuga?Il Comune di Pontedera ha fatto sapere che la viabilità è stata modificata sulla base di un’ordinanza emessa nel corso del 2019 che tiene conto di uno studio di fattibilità e di verifiche tecniche. È stato anche precisato che quando è avvenuto l’incidente, diversamente da quanto sostengono alcuni cittadini, la strada era regolarmente illuminata.Fu con una delibera della giunta del 5 settembre 2019 che l’amministrazione comunale approvò gli indirizzi per la rimodulazione della viabilità di accesso ed uscita nel quadrante urbano del villaggio scolastico. Un atto che è stato preso a tutela sia della percorribilità a piedi degli studenti che per ottenere il decongestionamento del traffico nelle ore di punta in entrata ed uscita dalle scuole in favore della miglior vivibilità dell’area da parte dei residenti. In questo tratto di strada, durante l’anno scolastico, si verificano molte situazioni di criticità.Dopo una serie di incontri con residenti, attività economiche e istituti scolastici superiori la scorsa estate è stata progettata una rimodulazione generale dell’area che ha natura sperimentale e che sarà monitorata anche al fine di costituire una ztl ai sensi di legge presidiata con varchi di tipo elettronico, come previsto dall’ordinanza 629 del 24 settembre 2019. Dopo i primi giorni di scuola al primo progetto erano state apportate alcune modifiche fino ad installare le barriere in cemento per evitare che gli studenti attraversassero la strada in un punto in cui era pericoloso.