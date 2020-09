Condominio in quarantena, scatta la vigilanza

PONTEDERA. Riunione a palazzo Stefanelli, ieri mattina, alla presenza del sindaco, Matteo Franconi, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e del personale delle associazioni per decidere come procedere rispetto ai controlli da effettuare all’esterno del condominio pontederese sottoposto a isolamento con un’ordinanza del sindaco stesso. Nel palazzo, già i primi giorni di settembre, sono stati segnalati cinque casi positivi. La situazione è sotto stretto controllo. Nel condominio abitano una cinquantina di persone e non tutte hanno la residenza in maniera ufficiale. Controllare chi entra e chi esce non è semplice e non è pensabile che le forze dell’ordine possano andare casa per casa a verificare chi entra per dormirci. Nel frattempo, è stata decisa una sorta di vigilanza dinamica. Le pattuglie di polizia, carabinieri e polizia municipale si alternano nei controlli in orari che variano, sia di giorno che di notte. Questo in attesa di conoscere ulteriori decisioni da parte della prefettura. Per ora comunque non sono state riscontrate anomalie nei comportamenti di chi vive nel palazzo.



Intanto, ieri a Pontedera sono stati registrati, stando ai numeri che ha fornito l’Asl Toscana Nord Ovest, 11 casi in più in un solo giorno.



Il sindaco Franconi ha predisposto, insieme alla Protezione civile, i servizi necessari per l’assistenza alle famiglie che abitano nel condominio in quarantena. «Nessuno è rimasto senza assistenza e senza la spesa – dice –. La signora che si è lamentata conperché non l’ha avuta è perché aveva detto di poter contare sull’aiuto di una parente. Ora comunque l’avrà anche lei. Ognuno, però, dovrà pensare a pagare regolarmente la spesa che riceve».Sulla vicenda del condominio posto in isolamento fiduciario c’è la massima cautela. Anche perché non è la prima volta che il vecchio palazzo finisce al centro delle cronache per l’assenza di manutenzione e per l’elevato numero di famiglie straniere che vi abitano. Qui più vo lte sono stati effettuati controlli da parte della polizia municipale per la presenza di auto da rottamare che sistematicamente vengono lasciate in sosta negli spazi condominiali. Una situazione che da tempo è nota. Oggi, in piena pandemia, non resta che prendere atto che un controllo sistematico degli inquilini del palazzo non è facile. Tra gli stessi residenti c’è chi è insofferente alla mancanza di regole sul numero delle persone che dormono in uno stesso appartamento, pur non avendo la residenza nel palazzo. —