Zingaretti indica la strada: si vince uniti, le divisioni fanno perdere

CASCINA. «Non sempre si perde per gli avversari politici, ma pagando le nostre divisioni. Credo che il nostro elettorato abbia imparato dalla storia». Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, tocca subito il tasto che in molti si aspettavano. Circolo Arci di Zambra, la frazione di Susanna Ceccardi. Quelli del Pd, in ambito locale, hanno obiettivi elettorali attuale (regionali, comunali di Cascina) e in prospettiva (Pisa): c’è un asse da smontare. L’asse Pisa-Cascina. Quello costruito dalla Lega con i clamorosi risultati elettorali tra il 2016 e il 2018. E così Zingaretti prima si presenta a Pisa, al circolo Arci Pisanova. E poi nel territorio cascinese, a Zambra. Il lancio della campagna elettorale post-Ferragosto dei democratici, insieme alla coalizione di centrosinistra, avviene in luoghi simbolo. Attraversati, ma solo sfiorandosi vicendevolmente, nella stessa giornata da Matteo Salvini, leader del Carroccio, passato in sequenza da Marina di Pisa e da Pontedera.



I big nazionali non si incontrano, giocano la loro partita senza un incrocio diretto. Zingaretti ha al suo fianco, oltre alla segretaria regionale Simona Bonafè, il candidato governatore Eugenio Giani. Prima tappa, Pisanova, quartiere di uno dei principali circoli Pd. Ma è la seconda tappa che accumula e si carica di significati: a Cascina è cominciata la rivoluzione leghista che ha fatto breccia nel territorio storicamente rosso, laddove le tensioni e divisioni tra correnti dem hanno fatto la differenza almeno quanto le preferenze conquistate da Salvini.



Se a Pisa il Pd freme, prova (non senza difficoltà) a ricompattarsi e vorrebbe rigiocarsela subito per la riconquista di Palazzo Gambacorti, a Cascina il volto della rivincita, della voglia di cancellare lo smacco storico, ha il volto di, presente anche all’incontro di Pisanova, introdotto dal segretario comunaleZingaretti ha lavorato e sperato nella costruzione di alleanze locali sulla base del modello di governo Pd-M5S. Ma sia in Regione che a Cascina da tempo la sinergia è risultata impossibile, e curiosamente per i pentastellati è una cascinese,, a correre per la successione ad. Il rimpianto è forte. «Mi dispiace, chi veramente vuole fermare la destra deve stare dalla parte dei candidati appoggiati dal Pd. Questa è semplicemente la realtà», dice Zingaretti. Il segretario dem, da entrambi i palchi pisani, spinge sull’acceleratore: «Sono convinto che il Pd con le sue alleanze sia l’unica alternativa a Salvini e alle destra in tutte le regioni». Sulla sfida Giani-Ceccardi in Toscana, tra sondaggi e previsioni dai margini oscillanti, dice: «Tutto è contendibile nella democrazia. Qui c’è un ottimo candidato, Giani, e una coalizione competitiva. Salvini è bravo a raccontare i problemi degli italiani, non a proporre soluzioni. L’esempio principale è la situazione dovuta al Covid. Se fosse stato lui al governo si sarebbe verificata un’ecatombe».Un appello all’elettorato, anti-divisioni: «In Toscana, dove c’è una destra-centro più che un centrodestra, sosteniamo Giani, un candidato nato dalle scelte dei toscani. Sono un testimone oculare delle catastrofi che si verificano nelle realtà amministrate dal centrodestra. Il Pd è orgoglioso della sua vocazione unitaria e spinge in questa direzione. Chi divide, spacca. E sbaglia».Il concetto viene ripreso da Eugenio Giani: «Non ripeteremo l’errore di dividerci. Il confronto con la Ceccardi? C’è già stato, ora parliamo con la gente».