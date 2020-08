La tradizione familiare per il cibo a Peccioli si tramanda da generazioni

Trippa, ragù e... social, la macelleria nel dna della famiglia Merlini

Ha lasciato il posto fisso alla Coop per proseguire la tradizione. E Paolo insieme alla moglie Stefania ha vinto la sua scommessa

Paolo Merlini e la moglie Stefania Nuti

PECCIOLI. Rinunciare al posto fisso, in un centro commerciale, e mettersi in proprio per aprire una macelleria in un paese., 52 anni, uno dei due macellai presenti nel borgo di, a distanza di anni, può dire di avere vinto questa scommessa.Insieme alla moglie,, porta avanti l’attività – che si trova sulla piazza Domenico da Peccioli, quasi all’ombra del campanile di San Verano – ormai da diversi anni. Per stare al passo con i tempi e fare conoscere le sue prelibatezze (vende anche cibi da asporto già cucinati) non esita a ricorrere ai canali social, Instagram soprattutto.Un lavoro “uscio e bottega” per restare nel solco della tradizione popolare. «Ho lavorato ventuno anni alla Coop – racconta Merlini, un cognome tra i più diffusi da queste parti – facevo il macellaio. Per la mia famiglia diciamo che questo è un lavoro che si tramanda da generazioni. Già lo zio del mio nonno aveva una macelleria. Poi l’ha avuta anche il mio babbo, fino a 1974».Insomma, commercianti non ci si improvvisa, lo dimostrano i negozi aperti e chiusi nel volgere di poco tempo.«È un mestiere che conoscevo, direi di famiglia – aggiunge il macellaio – così quando mi è capitata l’occasione giusta perché una macelleria di paese chiudeva, ho deciso di provare».La piccola bottega che resiste ai centri commerciali… «Non mi piace parlare male dei grandi negozi – aggiunge – forse perché ci ho lavorato per molti anni. Credo che ci sia spazio per tutti. Le nostre sono realtà diverse, sicuramente. Non credo si possa parlare di concorrenza. I clienti vengono perché ci conoscono ormai da tempo, a volte si creano anche legami di amicizia. Magari è una clientela che cerca anche un servizio diverso, più diretto».In ogni caso tutti sappiamo che questi non sono tempi facili.«Le persone hanno cambiato modo di fare la spesa – aggiunge Paolo – d’inverno, per esempio, il nostro forte sono i piatti della cucina tipica toscana. Cuciniamo la trippa con la ricetta delle nonne di un tempo. Anche questo viene apprezzato. I prodotti sono poi quelli di una macelleria, li conosciamo. Ma possiamo dire di esserci creati un nostro spazio con la cucina della tradizione. Sì, direi che trippa e ragù sono una delle nostre specializzazioni, se così si vogliono definire».Possibile immaginare un ricambio generazionale alla Macelleria Ruffo? «Non credo, comunque c’è tempo. Abbiamo due figli, uno frequenta l’università e l’altro ha quindici anni. Vedremo…».

Norcini da (quasi) 50 anni, i Bulleri tramandano i segreti da padre a figlio

Nicola con il babbo Corrado dietro al banco del negozio aperto nel 1971 da nonno Virgilio: "La tradizione è il nostro biglietto da visita"

Corrado e Nicola Bulleri



PECCIOLI. Le nozze d’oro sono un traguardo ormai vicino. Il prossimo anno la macelleria Bulleri festeggia 50 anni di attività. «Siamo aperti dal 1971», ci accoglie Corrado Bulleri, 53 anni, che gestisce l’attività insieme al figlio Nicola Bulleri, trentenne. La ricchezza dei negozi di vicinato, che molte città non sono riuscite a conservare, sta anche in questo, nel ricambio generazionale, nel legame che si crea tra la famiglia e il lavoro, in questo caso un negozio. Dietro allo stesso bancone, all’angolo di via Roma e a due passi dal punto panoramico del Castellaccio con le scale che portano ai tetti di Peccioli, si sono avvicendate tre generazioni, a partire dal padre di Corrado, Virgilio Bulleri.

Questa e l’altra macelleria di Merlini sono le uniche due botteghe che hanno resistito allo scorrere del tempo e al mutamento dei consumi. Fino a qualche anno fa solo a Peccioli c’erano cinque macellerie, quando la bottega era anche un punto di aggregazione. È difficile non farsi concorrenza in una realtà così piccola? «Con Paolo (l’altro macellaio, ndr) siamo amici dai tempi del militare – comincia Corrado – sinceramente non c’è questa “rivalità” che si potrebbe pensare. Ognuno cerca di fare al meglio il proprio lavoro. Quando decidiamo di chiudere per ferie ci mettiamo d’accordo, così da assicurare un servizio certo al paese. Poi al rientro ritroviamo i nostri clienti». E anche le proprie specialità. «Il nostro punto di forza è la norcineria, la lavorazione del suino, abbiamo clienti che vengono un po’ da tutta la zona».

Una lunga storia, dicevamo. E Corrado ne va fiero. Soprattutto della tradizione e del legame di famiglia. Si parte dai tempi in cui il macellaio arrivava da Ghizzano sul barroccio trainato da un cavallo. La gente lo sentiva arrivare dai passi sul selciato dei ferri degli zoccoli e dal rumore delle ruote di legno del carro. Altri tempi. Scendeva dal carro e portava l’animale da macellare in una stalla accanto alla macelleria, di via Roma, con il classico bancone di marmo bianco. Erano i tempi (ma qui esiste ancora questa abitudine) in cui la spesa si ordinava portando un foglietto scritto: la bottega italiana che è sinonimo anche di cura del particolare. «Siamo orgogliosi della nostra lunga tradizione che è già un buon biglietto da visita».

Ora per gli ordini c’è il telefono del negozio. «Sì, però è meglio chiamare sul fisso – dicono padre e figlio – dentro il negozio, tra queste storiche mura – non sempre c’è il segnale giusto per prendere la linea del telefono cellulare». La modernità non può tutto. Due chiacchiere prima di tornare al lavoro. È una calda estate, in tempo di Covid, con i clienti che non si possono fare attendere troppo a lungo per la strada.