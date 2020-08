Salvini difende Busti: «Folle mettere a rischio i lavoratori dell’azienda»

PONTEDERA. Dalla rinnovata piazza Baleari a Marina di Pisa al mercato di Pontedera. Il leader della Lega, Matteo Salvini, continua il suo tour toscano per sostenere la candidata del centrodestra per la presidenza della Regione, Susanna Ceccardi, e affronta i temi di attualità nazionale e locale. Continuando l’attacco al Tirreno cominciato a Piombino l’altro giorno, dopo un’inchiesta del nostro giornale sull’ente Parco che la giunta del sindaco di centrodestra, Francesco Ferrari, non ha gradito.



DOPO IL “CASO BUSTI”



E un argomento di cui si è molto discusso è stata la visita di Salvini e Ceccardi al caseificio Busti di Fauglia, dove il “capitano” è stato immortalato senza mascherina mentre annusava una forma di formaggio. Alle foto sono seguiti gli attacchi sui social e la condanna dell’azienda. «Credo che continuerò a mangiare tanto formaggio, a discapito del mio colesterolo – ha detto Salvini a Marina di Pisa – Gli attacchi al caseificio Busti sono vergognosi, mettono a rischio i posti di lavoro». E al mercato di Pontedera, dov’era presente anche un gazebo del Pd, ha proseguito: «È una colpa amare il formaggio italiano? Ecco, ai gazebo del Pd lascio scegliere i formaggi francesi. Io mi tengo quelli di casa nostra, del nostro territorio».In circa 200 in piazza Baleari, qualcosa di più al mercato settimanale pontederese. Del resto Salvini è un peso massimo della politica italiana e ieri si è incrociato con il segretario nazionale del Pd,, che ha incontrato gli elettori a Pisanova e a Zambra, frazione di Cascina, dove si vota per le amministrativa e che rappresenta pere la Lega, un luogo simbolo della scalata alle istituzioni. Qui, infatti, la candidata del centrodestra alla presidenza regionale è diventata sindaca cinque anni fa, lasciando poi l’incarico per l’europarlamento. Ma sull’esito delle urne nel Cascinese, Salvini non ha dubbi: «Squadra che vince non si cambia. A Cascina c’è aria positiva e credo che sia una partita già vinta. Zingaretti è il benvenuto, siamo aperti al confronto. Anzi, credo che Susanna eddovrebbero confrontarsi pubblicamente in ogni provincia della Toscana. Ma da parte del candidato del centrosinistra non mi sembra ci sia voglia di discutere apertamente con la sua avversaria». Secondo Ceccardi, «Salvini sarà a Cascina alla fine della campagna elettorale. Zingaretti e le truppe cammellate del Pd non si sono mai viste a Cascina. Matteo invece viene ogni anno».La tappa pisana ha dato l’opportunità al leader del Carroccio di ribadire un concetto chiave della lega, la moschea. «A Pisa abbiamo sempre detto no alla moschea e così sarà. Quando ci faranno fare una chiesa cattolica in Arabia Saudita, allora potremo parlare di una moschea a Pisa». È la prima frase. I sostenitori si scaldano le mani con gli applausi e scandiscono il suo nome proseguendo quando Salvini risponde a, ministra dell’istruzione con la quale battibecca da giorni: «È incapace di fare il suo mestiere che è quello di dirmi, in qualità di genitore, come comportarmi quando riapriranno le scuole».La folla lo acclama anche quando il “capitano” continua coi suoi attacchi al Tirreno che a Piombino aveva paragonato a Topolino. «In Toscana si fa la storia e spetta a voi. Sto girando la regione incontrando centinaia di persone – ha detto ai sostenitori di Marina – Sapete qual’è la cosa bella? Che le televisioni possono nascondervi, Il Tirreno può nascondervi, la Rai può nascondervi. Ma voi ci siete e io vi dico grazie». Poi, dopo il comizio, a domanda risponde, senza aggiungere riferimenti: «Sono un giornalista e ho rispetto per il lavoro dei colleghi. Ma alcuni vivono scollegati dalla realtà».A Pontedera era annunciata la contestazione delle Sardine (una quindicina in tutto) che hanno esposto uno striscione con scritto “La Toscana non si Lega. Per ogni sardina attaccata ne nascono altre mille”. Una presenza che non sembra aver disturbato Salvini più di tanto che, come sempre ha dato il via ai selfie in entrambe le tappe di ieri nel Pisano. Persone di ogni età, anche genitori con in braccio figli piccoli. Quasi tutti senza mascherina e senza il distanziamento minimo.