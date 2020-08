Partecipa alla cena di amici poi scopre la positività al Covid: 24 in quarantena

POMARANCE. Una cena d’estate con tanti amici (ventiquattro per l’esattezza). Uno dei piaceri della vita quando arriva la bella stagione, magari con persone care che non vedi da tempo. Poi scopri di essere stata in contatto con una persona che ha contratto il Covid, fai il tampone che risulta positivo e i 24 commensali vanno in quarantena.



È più o meno questa la storia di una quarantacinquenne di Pomarance e dei suoi amici, sempre dello stesso paese geotermico. L’altro giorno il Comune guidato dalla sindaca Ilaria Bacci aveva diffuso la notizia della positività della donna, «asintomatica» ed «entrata in contatto con una persona positiva fuori dal territorio comunale». Poi il solito (in questi casi) riferimento all’attività del Dipartimento della prevenzione unità funzionale igiene pubblica dell’Asl Toscana Nord Ovest che «ha effettuato la valutazione e la ricostruzione dei contatti stretti con la persona risultata positiva e per coloro che hanno avuto tali contatti è stata disposta la presa in carico dall’autorità sanitaria per essere sottoposti alla misura di quarantena preventiva con sorveglianza attiva».



Ieri l’Asl ha spiegato che le persone entrate in contatto stretto con la 45enne di Pomarance positiva al coronavirus sono ventiquattro. Le stesse che hanno partecipato alla famosa cena, avvenuta prima che la donna venisse a conoscenza del contatto, avvenuto fuori dal comune di Pomarance, con la persona positiva.Ora anche per i ventiquattro in quarantena ci sarà il tampone e l’attesa per l’esito. Con la speranza che, quello che viene chiamato cluster, non abbia già avuto conseguenze pessime per l’andamento del Covid in un territorio piuttosto colpito durante l’emergenza sanitaria d’inizio anno.