Anziana positiva al Covid, ora tamponi per il personale di Medicina 2 del Lotti

PONTEDERA. Allarme coronavirus nel reparto di Medicina 2 dell’ospedale Lotti di Pontedera. Dopo la positività al tampone per il rilevamento del Covid-19 su una donna di 93 anni, dovrà essere valutata la posizione del personale sanitario entrato in contatto con l’anziana durante i dieci giorni di ricovero: infermieri, medici e operatori socio-sanitari (Oss) dovranno a loro volta sottoporsi al test per il virus che sta di nuovo invadendo anche il nostro Paese.



I FATTI



Il 10 agosto la donna, che è ospite di una Rsa di cui non sono stati forniti dettagli, viene trasportata all’ospedale Lotti di Pontedera. Arriva al pronto soccorso e, qualche ora dopo, viene ricoverata in Medicina 2, di cui è direttore. Passano i giorni e l’anziana viene sottoposta alle cure del caso. Poi lunedì viene sottoposta a tampone, il cui risultato è negativo. Ieri mattina, invece, un nuovo controllo per il coronavirus risulta positivo. E a quel punto scatta il piano per contenere eventuali contagi al personale sanitario che l’ha assistita. La donna, nel frattempo, viene trasferita all’ospedale di Cisanello.Secondo l’Azienda sanitaria che si occupa della parte Nord Ovest della Toscana, la 93enne avrebbe una bassa carica virale relativa al Covid-19. E, quindi, si pensa che possa trattarsi anche di un caso di “falsa positività”. Questo aspetto, insieme alle protezioni individuali indossate da medici, infermieri e Oss, fa pensare che possano essere scongiurate conseguenze pesanti sul fronte del contagio per chi è entrato in contatto con la paziente nei giorni del suo ricovero.Ma ora si dovrà sgombrare il campo dai dubbi con i tamponi al personale sanitario, il cui numero, secondo l’Asl, dovrà essere stabilito dal dottor Roberto Andreini. Un’operazione che si baserà sulla descrizione da parte dei lavoratori del reparto ospedaliero rispetto alle modalità e alla durata del contatto. Il primario, a quel punto, deciderà quali sono a basso rischio e chi, invece, ha un rischio elevato di aver contratto il virus. E saranno proprio questi ultimi a doversi sottoporre al tampone per il rilevamento del coronavirus. In tutto, sempre stando a quanto spiegato dall’Asl Toscana Nord Ovest, si tratterebbe di una decina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Un numero rilevante, tra cui individuare quelli che dovranno effettuare il test.In attesa di capire l’entità del problema, c’è da fare i conti con la memoria di casi di pazienti positivi che hanno infettato il personale degli ospedali dando il là alla pandemia. Un’eventualità che l’Asl vorrà scongiurare in ogni modo. —