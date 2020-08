Salvini concede il bis e torna a Pontedera

PONTEDERA. Nuova tappa a Pontedera (e non a Cascina, come annunciato precedentemente) per il segretario della Lega Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Toscana. Dopo il pranzo di due settimane fa con gli imprenditori al ristorante Amalia, ai laghi Braccini, il leader della Lega e la candidata alla Regione torneranno nella città della Vespa venerdì 21 per incontrare sostenitori e cittadini al gazebo allestito nella zona del mercato settimanale. «Sarà l’occasione – si legge in una nota diffusa dai vertici locali del partito del Carroccio – per parlare insieme di ripartenza e delle misure nazionali e regionali adottate nelle ultime settimane». Previsto anche un tour del mercato per consentire agli ambulanti di confrontarsi con Salvini e Ceccardi sulle problematiche post-Covid che incontrano quotidianamente. Il confronto con la categoria dei commercianti ambulanti è in programma all’incirca per le 11 in piazza Caduti di Nassiriya.



Nelle ultime ore, intanto, si è riacceso lo scontro tra Salvini e il presidente uscente della Regione Enrico Rossi. Il motivo della nuova querelle prende ancora spunto dalla recente visita del numero uno del Carroccio a un caseificio toscano. «Anche oggi (ieri, ndr) Enrico Rossi se la prende per la mia foto scattata nel caseificio della famiglia Busti, a Fauglia – spiega Salvini – Sappiamo che lui preferisce i prodotti francesi, come ha dimostrato anche nel trasporto pubblico regionale, ma io apprezzo di più il made in Italy e le nostre eccellenze regionali. E non mi sognerei mai di boicottare un’azienda italiana, qualora invitasse Rossi o altri esponenti del Pd a fargli visita. Felice e orgoglioso di non essere come monsieur Rossi».

. Accanto a quella per le regionali entra nel vivo la campagna elettorale cascinese per le comunali. Sabato 22 sarà un giorno molto importante per Cascina. Sarà il momento in cui verranno presentate all’ufficio elettorale del Comune i nomi che compongono le liste in lizza per le elezioni amministrative. E il giorno prima il Pd ha annunciato la presenza del segretario nazionale, Nicola Zingaretti. Zingaretti parlerà agli elettori in corso Matteotti alle 21. O almeno queste sono le intenzioni del Partito democratico che ha richiesto quella sede all’amministrazione comunale, la cui risposta non è ancora arrivata.