Parco dei Salici... piangenti, tra erbacce, rovi e incuria

PONTEDERA. Più che un polmone verde, una brutta e inaccettabile via di mezzo tra una tundra subpolare e una banale promessa tradita. Non servono le parole; a parlare sono le foto, testimoni inappellabili dello stato di degrado in cui versa l’area del Parco dei Salici a Pontedera.



Erba alta, cestini, luoghi di sosta come tavolini, panche e attrezzi per chi vi si reca per fare attività fisica seminascosti dalla vegetazione, in stato di abbandono, lesionati o mal ridotti; mascherine, bottiglie e altri rifiuti per terra. Basta fare un giro in quella che potrebbe essere una bella cartolina di Pontedera per tastare con mano (e sguardo) il desolante scenario.

Eppure servirebbe poco, sarebbe sufficiente, prima o poi, fare un salto culturale e arrivare al grado di rispetto e considerazione per i parchi pubblici che hanno le amministrazioni locali di altri paesi europei, Francia, Inghilterra, Svizzera, Austria, ma anche italiane (in Veneto, in Liguria e in Umbria, ad esempio, è assai frequente imbattersi in parchi ben tenuti e perfettamente fruibili). Ogni primavera, ogni estate, è la solita storia; e puntualmente si ha la conferma che le aree verdi di pubblica fruizione non sono, sia sul piano della prevenzione sia su quello del decoro urbano, tra le priorità delle nostre amministrazioni locali (non solo di quella pontederese, che è in numerosa e non buona compagnia): gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.

Ora, prima che la situazione peggiori ulteriormente, quello che i frequentatori del Parco dei Salici chiedono è un’operazione complessiva di pulizia. Per far sparire l’erba secca e gli arbusti e per ridare all’intera area un aspetto decisamente più fresco e godibile, almeno per un po’. —