Forma, ingressi e canali: l’anfiteatro svela i suoi segreti

VOLTERRA. La foto dal drone inizia a svelare, a cinque anni dalla casuale scoperta, la sua pianta. E qui c’è la prima novità: l’anfiteatro romano di Volterra non è un’ellisse perfetta. La sfumatura sembra di poco conto ma non lo è: indica come i romani abbiano adeguato il loro progetto a quello che stavano trovando nel terreno. La forma che si viene a configurare, dunque, è più imperfetta.



Un ovale, le dimensioni sono di 82 metri per 64, che rende il monumento che lentamente viene portato alla luce dai lavori di scavo diretti da Elena Sorge, funzionario della Soprintendenza per la tutela dei beni archeologici di Pisa e Livorno, ancora più unico. Nel frattempo, sull’asse maggiore, sono stati individuati gli ingressi principali.

Un momento degli scavi e la direttrice Elena Sorge, funzionario della Soprintendenza per la tutela dei beni archeologici di Pisa e Livorno

«Iniziamo a vedere dove siamo, lentamente stiamo portando alla luce quella che è la pianta di questa struttura. Noi studiosi che scaviamo monumenti facciamo delle ipotesi di sviluppo, ma con il passare del tempo queste ipotesi si modificano – spiega Elena Sorge –. Stiamo vedendo come i romani abbiano adeguato il progetto dell’anfiteatro a ciò che stavano trovando. Hanno trovato la roccia e ci si sono appoggiati sopra. Invece di ostinarsi a scavarla, cosa illogica, hanno continuato in un percorso più ergonomico. Una grande capacità di adattamento, tipico in ogni settore della vita, non solo dell’architettura, dei romani».Lo scavo condotto a Volterra è stato e visitato nei giorni scorsi dalla vicepresidente della Regionee dal soprintendente, insieme alle al sindaco, all’assessore al turismoa quello della culturae al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ente che ha messo in moto la macchina degli scavi. Scavi che sono come un viaggio nel tempo. Negli ultimi giorni il team di lavoro ha fatto un viaggio nel tempo fino al 1100. «Abbiamo trovato oggetti che datano quello strato in quel periodo, ovviamente si tratta di un settore del vecchio scavo. In particolare abbiamo portato alla luce delle enormi e potenti canalizzazioni – prosegue Sorge –. Sono veramente tante e questi sistemi venivano progettati e costruiti circa ogni 150 anni. Sono tipiche delle zone che, da sempre, hanno questa caratteristica agricola».