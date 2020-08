Telecamere anti ladri, vandali e incivili e sulla Bientinese: ecco le “fototrappole”

BIENTINA. Dieci occhi elettronici fissi, altri due mobili. Un monito da 40. 000 euro (cofinanziati dalla Regione) per ladri e vandali, ma anche per gli incivili che da anni trasformano la Provinciale nella “strada della discariche”. E presto la tecnologia permetterà di incastrare anche gli automobilisti indisciplinati che ignorano il semaforo rosso mettendo a rischio l’incolumità degli altri. Il Comune di Bientina punta sulle telecamere per innalzare il livello di sicurezza di cittadini, in centro ma anche nella frazione di Quattro Strade, fornendo un alleato in più – per le indagini – alle forze dell’ordine. Dopo il periodo di rodaggio e il via libera del consiglio comunale al regolamento, ora è pienamente operativo il sistema di videosorveglianza sul territorio, con un mix di postazioni fisse (la mappa nell’articolo a destra), alcune delle quali in grado di garantire la lettura delle targhe, e mobili (utilizzate in particolare della Bientinese).



I motivi



Una risposta a furti e vandalismi che si sono verificati negli ultimi anni, come spiega il sindaco: «Le telecamere, oltre ad avere una funzione deterrente, saranno un valido supporto alle forze dell’ordine: sono tutte collegate con la sala operativa della polizia municipale ma ovviamente le immagini saranno a disposizione anche dei carabinieri, che avranno un’arma in più per risalire agli autori di reati».E in pochi giorni c’è già chi è stato inchiodato dalla videosorveglianza: «Abbiamo individuato – per esempio – un gruppo di ragazzi che avevano commesso dei vandalismi all’interno della palestra comunale». Parallelamente c’è da contrastare chi abbandona rifiuti e su questo fronte uno degli occhi elettronici dotato di sistema di lettura targhe ha già dimostrato l’efficacia nei confronti di un lanciatore seriale di sacchetti: «Da tempo, ogni settimana alla stessa ora, venivano abbandonati rifiuti nella solita area, in aperta campagna. Grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno individuato il modello dell’auto, gli agenti sono risaliti alla targa: il proprietario è stato convocato dai vigili, ha confessato ed è stato multato».Uno degli impianti sarà presto utilizzato per inchiodare chi passa con il rosso. Si tratta della telecamera già installata al semaforo prima del ponte che porta a Cascine di Buti: «Per il momento rileva le telecamere in entrata e in uscita da Bientina – spiega Carmassi – ma il mio obiettivo è collegarla al semaforo, in modo da multare chi non rispetta il rosso. Non è certo un modo per fare cassa: purtroppo gli indisciplinati sono tanti e spesso in quel punto, proprio per questo motivo, si sono verificati incidenti, anche gravi».