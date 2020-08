Pusher sorpresi in auto con 20.000 euro: scattano quattro arresti

MONTOPOLI. Viaggiavano con 20mila euro al seguito quando una pattuglia di carabinieri li ha intercettati. È partita un’attività di indagine e ieri in quattro (i primi due controllati e altri due uomini) sono stati arrestati per il reato di spaccio (sono ai domiciliari).



L’operazione è della prima mattina di ieri nel comune di Montopoli, quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Miniato, coadiuvati dai militari di San Romano e Santa Croce sull’Arno e con l’ausilio del Nucleo cinofili di San Rossore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal Tribunale (Ufficio Gip di Pisa) su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei marocchini, di età compresa tra i 21 ed i 41 anni.



Gli accertamenti hanno preso il via dopo il sequestro di una ingente somma di denaro, rivenuta a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale. Nell’occasione i due extracomunitari controllati non avevano fornito alcuna giustificazione sulla provenienza dei circa 20mila euro trovati nella loro disponibilità. Le successive indagini hanno permesso di documentare un’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina ed hashish da parte del gruppo, commessa nel periodo di marzo–giugno 2020, quindi in piena emergenza Covid-19.Anche i controlli di ieri mattina, stando a quanto è stato spiegato, non hanno portato al rinvenimento di droga. Gli arrestati si trovato nelle loro abitazioni ai domiciliari. L’attività di indagine ha permesso di scoprire un giro di spaccio a loro carico nelle zone del comprensorio del Cuoio, sempre di cocaina e hashish che vanno per la maggiore. –© RIPRODUZIONE RISERVATA