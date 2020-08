Nuovo caos bollette per ditte e famiglie: avvisi consegnati dopo la scadenza

CASTELFRANCO. Un altro pasticcio (a distanza di poco più di un anno dal primo) sulle bollette dei rifiuti a Castelfranco. Molti utenti non hanno ancora ricevuto la notifica di pagamento della prima rata 2020 (un anticipo calcolato sul 50% di quanto sborsato l’anno scorso), che scadeva ieri, il 31 luglio, e così l’amministrazione comunale proroga la scadenza della prima rata al prossimo 15 settembre, senza applicare sanzioni.



Tutto questo a distanza di quindici mesi da un caso simile. Anche nell’aprile 2019, infatti, le bollette furono consegnate in ritardo, «per colpa – era stato spiegato dal municipio – della società addetta alla stampa e alla spedizione degli avvisi di pagamento».



Un disservizio che aveva costretto il Comune a correre ai ripari, invitando i cittadini a contattare gli uffici per ricevere una copia del documento e posticipando la scadenza.E ora ci risiamo, anche se almeno per il momento non è stato chiarito il motivo del nuovo ritardo. «Non tutti i cittadini – spiega l’amministrazione comunale – hanno ricevuto la notifica di pagamento (servizio affidato anche in questo caso a una ditta esterna, ndr), nei tempi consoni per poter rispettare le scadenze. La prima rata potrà essere pagata senza more/sanzioni o interessi entro il 15 settembre 2020».«Registriamo con rammarico che ad oggi molte utenze ancora non hanno ricevuto la prima bolletta Tari 2020 – commenta il sindaco–. Ci scusiamo del disagio e ci teniamo a rassicurare tutti i cittadini e le utenze non domestiche che la prima rata dell’acconto potrà essere pagata nei termini della seconda».Consapevole delle difficoltà che stanno vivendo le famiglie e le aziende in questo momento storico l’amministrazione comunale ha deciso di confermare le tariffe del 2019, senza applicare nessun aumento.Inoltre, entro fine settembre, verrà approvato un bando straordinario con importanti risorse economiche a sostegno dei cittadini che riscontrano particolari criticità, come pensionati, disoccupati, giovani coppie nonché esercizi commerciali con vendita al dettaglio che sono stati chiusi durante il periodo di lockdown.«Sarà uno sforzo economico straordinario per il Comune di Castelfranco ma dobbiamo riuscirci – aggiunto il sindaco –. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le tante persone ed operatori economici provati dall’emergenza Covid-19 e useremo tutte le risorse a nostra disposizione per farlo».Per informazioni contattare l’ufficio tributi: 0571 487305, mail r.nuti@comune.castelfranco.pi.it oppure m.donati@comune.castelfranco.pi.it.