Accusato di estorsione e usura: ex pasticciere resta in carcere

LORENZANA. Resta in carcere il 60enne di origini campane, residente a Lorenzana da molti anni. L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Pisa dopo che aveva incassato circa 3mila euro da un artigiano edile livornese al quale nel corso del 2017 aveva prestato circa 12mila euro. Ma il debito, a quanto pare, non si estingueva mai. Il sessantenne deve rispondere del reato di usura (avrebbe applicato un tasso annuo del 65%) e anche di estorsione.



L’altro giorno in carcere a Pisa c’è stata l’udienza di convalida. Ciro Viscardi si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia.

Il Gip Pietro Murano ha convalidato l’arresto per il reato di usura e applicato la misura di custodia cautelare in carcere – il pubblico ministero è Sisto Restuccia – per entrambi i reati di cui Viscardi è accusato, usura e estorsione. Il difensore, l’avvocato Francesco Agostinelli, di Livorno, esaminati gli atti, presenterà un’istanza al Riesame per ottenere la revoca o un’attenuazione della misura cautelare applicata al pasticcere sessantenne.Le manette sono scattate, all’inizio di questa settimana, dopo che un 45enne, imprenditore edile di Livorno, ha consegnato nei pressi dell’abitazione dell’usuraio circa 3mila euro, ennesima rata di un debito contratto nel 2017. I finanzieri, travestiti da operatori dell’Enel, hanno assistito alla scena facendo poi irruzione in casa dell’uomo. Un’abitazione piuttosto modesta, come semplice è lo stile di vita dell’arrestato, secondo i compaesani.Il blitz, secondo gli investigatori, è avvenuto nel giorno in cui era stata accreditata sul conto corrente del 60enne campano, apparentemente senza alcuna occupazione ufficiale, ma che, secondo il difensore, ha lavorato come pasticcere, la prima mensilità del reddito di cittadinanza. «Su questo aspetto devo approfondire – spiega l’avvocato – so che il cliente lo aveva richiesto, ma non sapeva che gli fosse stato erogato».L’operazione della Finanza è scattata dopo circa un mese di indagini, partite a seguito della denuncia presentata dall’imprenditore livornese, ormai stanco di sopportare una situazione divenuta insostenibile. Il 45enne, stando a quello che è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa in Procura a Pisa nei giorni scorsi, aveva usufruito nel 2017 di un prestito di circa 12mila euro, soldi che erano serviti per pagare fornitori e dipendenti. Un debito che nel tempo era cresciuto in maniera esponenziale. L’imprenditore ha infatti restituito circa 18mila euro di soli interessi, oltre aver eseguito gratuitamente nella casa dell’arrestato lavori edili, quantificati in circa 5mila euro. Il presunto usuraio, stando a quanto riferito, avrebbe anche costretto la vittima a chiedere il bonus di 600 euro per pagare una rata del proprio debito.A Lorenzana tutti conoscono Viscardi. Sapevano che fino a qualche anno fa era agli arresti domiciliari per una vecchia storia (un tentato omicidio) in cui era rimasto coinvolto negli anni Ottanta in Campania. In paese fa una vita abbastanza riservata, per tutti è una persona che vive in maniera semplice, senza dare nell’occhio.