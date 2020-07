In campo con il numero di maglia che portava l’amica morta a 17 anni: l'eterno legame tra Asya e Giorgia

SAN MINIATO. Appena il campionato ripartirà, torneranno di fatto a giocare assieme anche se una delle due protagoniste di questa storia non c’è più, morta a 17 anni a causa di un tremendo incidente stradale.



Asya Zingoni, 21 anni di San Miniato, da fine agosto andrà a giocare all’Altino Volley, società di B1 che ha sede in Abruzzo. Da quest’anno indosserà la maglia numero 6, quella che portava la sua più grande amica, la giovane promessa del volley Giorgia Longo morta nel settembre di 3 anni fa sulle strade di Genova. Asya e Giorgia si sono conosciute a Jesolo, dove da “semplici” compagne di squadra e di scuola sono diventate “sorelle per scelta” (come ha scritto Asya su Facebook il giorno dopo la tragica scomparsa dell’amica). Che poi se il destino fosse maturato lungo una linea retta, Asya e Giorgia non si sarebbero dovute incontrare: Asya infatti faceva ginnastica artistica, però il suo corpo che continuava a crescere rapidamente le ha “imposto” di virare verso un altro sport: la pallavolo. A 10 anni la prima sliding door, quindi: Asya sceglie la Folgore San Miniato, dove capisce di essere portata per stare sottorete; in quegli anni vince tutto, così dopo l’Under 16 passa a Jesolo. E qui i destini di Asya e Giorgia si incontrano: «È stata la prima che ho conosciuto e sin da subito siamo state sempre assieme: compagne di squadra, di scuola, di banco, agli allenamenti; praticamente vivevamo 24 ore su 24 assieme, già discutevamo dei nostri progetti futuri, come andare a vivere in America».

Poi, il 13 settembre 2017, Asya riceve una chiamata: «Erano le sei del mattino del primo giorno di scuola, quando mi hanno chiamato per dirmi che Giorgia aveva avuto un incidente in motorino e non c’era più. Pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto, tanto che istintivamente ho scritto dei messaggi proprio a Giorgia per dirglielo; poi, però, mi hanno confermato che era vero e mi è caduto il mondo addosso, sono stata malissimo per molto tempo. C’ho messo un anno soltanto per rendermene conto: Giorgia era bella, alta, intelligente, generosa. Ho continuato per mesi e mesi a scriverle comunque e a piangere di nascosto la notte, perché andare a scuola e vedere il suo banco costantemente vuoto mi aveva distrutto emotivamente. Pochi giorni prima stavamo pianificando una grande festa per il suo diciottesimo e adesso avevo perso Giorgia».

Difficile che una ragazzina - per quanto forte - a 18 anni riesca ad accettare la morte; non esistono anticorpi per i dolore, figuriamoci nel “sangue” di chi sta imparando a conoscere il bello della vita “dei grandi”. Asya ogni anno va in Trentino - dove Giorgia è sepolta - e le lascia una lettera per raccontarle quello che ha fatto, anche se «Giorgia già sa tutto, perché è sempre con me». Da qui la scelta di indossare il suo numero di maglia quando la stagione ripartirà: «Noi pallavoliste siamo abbastanza scaramantiche e io sono legata al numero 1, che mi ha portato bene. Ho sempre però voluto indossare il 6 di Giorgia, che tuttavia non era mai libero. Stavolta non è così e ho deciso di farlo mio, perché sono sicura che quando non ce la farò più a saltare sarà Giorgia a farlo con me. Con quel numero sulle spalle spero di essere come era lei, oltre a voler proseguire il nostro sogno di giocare a pallavolo: Giorgia mi darà la forza per essere più forte e andare avanti».

Di sicuro quest’amicizia nata sottorete non potrà mai essere murata da nessuno: Giorgia alzerà il pallone da lassù e Asya continuerà a metterlo a terra.