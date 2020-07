Il Pontedera volta pagina, in società volti nuovi e vecchie conoscenze granata

PONTEDERA. Che fosse la settimana decisiva per il nuovo organigramma del Pontedera era stato detto. Che l’ufficialità sarebbe arrivata entro venerdì, anche. Ma oggi, con la presentazione alla città dei soci che entrano a far parte della famiglia granata, dalle parole si passa (finalmente) ai fatti: il nuovo organigramma del Pontedera è pronto e oggi verranno firmati i documenti che sanciranno il passaggio di consegne tra vecchia e nuova proprietà. Tre ingressi e tre conferme per un mix di facce nuove e vecchie conoscenze che, a partire da oggi, costituirà ufficialmente la nuova dirigenza del Pontedera, presidente compreso. Dopo un mese di contestazioni, confronti e dimissioni, il calcio pontederese riparte da qui.

NUOVI INGRESSI

L’identikit tracciato nei giorni scorsi era corretto: imprenditori del territorio che hanno manifestato il proprio interesse a far parte della famiglia granata. Eccoli, dunque, i nuovi volti del Pontedera: si parte con Fabio Falorni, fondatore di Intergomma, azienda specializzata nella fornitura di pneumatici e leader in Toscana nel settore. Quindi si passa a Marcello Pantani, proprietario del negozio Ideal Bimbo di Fornacette, che fa il suo ritorno al Pontedera dopo aver fatto il suo ingresso per la prima volta già nel lontano 2011, quando la società – allora presieduta da Tiziano Orsini – stava muovendo i suoi primi passi dopo la rinascita dell’anno precedente voluta dall’ex sindaco Simone Millozzi. Infine, a chiudere il trio di nuovi arrivati, c’è Vito Consoloni, imprenditore conosciutissimo in Valdera che ha indissolubilmente legato il suo nome alla Ufo Plast, azienda produttrice di articoli sportivi per Enduro, Mtb e sport invernali. Il mondo del calcio, anche per lui, non è certo una novità: già presidente del Polisportiva Margine Coperta – società che diede i natali sportivi al milanista Giacomo Bonaventura e al veronese Giampaolo Pazzini – Consoloni ha fatto parte pure del Forcoli.

I tre nuovi soci, ovviamente, non saranno soli. A loro si aggiungerà, innanzitutto, Simone Di Bella. Dopo le voci di addio e le dimissioni presentate la scorsa settimana, l’ex vicepresidente granata ha deciso di rimanere. Lo stesso discorso non vale per Stefano Lucchesi, anche lui dimissionario e non figura tra i nomi che guideranno il Pontedera dalla prossima stagione. Presente, invece, Piero Gradassi, socio già riconfermato nell’ultimo consiglio di amministrazione. A chiudere il cerchio, infine, ci sarà Emilio Montagnani, consigliere comunale con delega allo sport e già nominato vicepresidente ad interim nell’ultimo mese. Di fatto, Montagnani svolgerà il ruolo di collegamento tra la società e l’amministrazione comunale, mantenendo il 25% delle quote che il Comune, nelle prossime settimane, continuerà a trattare per un’eventuale cessione.

PROSSIMI SVILUPPI

La presentazione di oggi servirà a comunicare ufficialmente il nuovo organigramma. Due le questioni ancora da risolvere. In primo luogo, a chi verrà affidata la presidenza. Tra i principali indiziati ci sarebbe Piero Gradassi, figura storica del calcio pontederese che potrebbe essere l’elemento d’equilibrio tra la vecchia guardia e i nuovi soci granata. Da valutare, ovviamente, la volontà di Gradassi di assumere tale incarico. Infine, il destino di quel 10% di quote ancora in mano all’ex presidente Luciano Barachini. A oggi, le intenzioni di Barachini sembrerebbero quelle di mantenere la propria parte nel Pontedera. In ogni caso, l’assetto societario del nuovo Pontedera è servito: adesso, dopo un mese di indiscrezioni e retroscena, i tifosi possono tornare a parlare solo di calcio.