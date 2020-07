«Rollo è il candidato giusto», Il sindaco di Cascina: valuto la proposta

CASCINA. «Esortiamo Dario Rollo a rinnovare il suo “sì” alla sfida elettorale, candidandosi a sindaco con l’appoggio della nostra lista civica, della società civile e di tutti coloro che, da liberi cittadini, vorranno sostenerlo». L’appello è contenuto in una lettera aperta indirizzata al sindaco facente funzioni da parte della lista civica “Valori ed impegno civico” a firma di Paolo Gamba e Valerio Petri. «Appena l’avrò ricevuta formalmente la leggerò con attenzione. E dopo? Dopo farò le mie valutazioni, anche con la mia famiglia e valuterò», dice Rollo, evidentemente «soddisfatto per questi attestati di stima». Porte aperte, dunque, a questa proposta. E un altro candidato sindaco che può aggiungersi al già nutrito elenco di pretendenti. Quello di Rollo è però un caso particolare, prospettandosi un eventuale duello con Leonardo Cosentini, il candidato leghista del centrodestra, collega di giunta. «Non è una questione partitica, per me si tratta di un impegno civico. Saranno i cittadini a decidere», dice Rollo facendo capire che, valutazioni a parte, l’idea lo stuzzica e parecchio. «Ho sempre detto che lavorare per Cascina è un piacere - aggiunge -. In questo mandato abbiamo rimesso in sesto finanziariamente il Comune raggiungendo tanti obiettivi, mentre tanti altri sono ancora da raggiungere e non nego che mi piacerebbe poterli portare a conclusione. Farò le mie valutazioni, in caso contrario tornerò a fare il mio lavoro a tempio pieno: non ho necessità di poltrone e questa è la mia forza».



«Esperienza e competenza sono la carta d’identità del candidato sindaco che immaginiamo e per il quale la lista “Valori ed impegno civico” è pronta a scendere in campo ed a fare la sua parte in una campagna elettorale che già si annuncia intrisa del vecchio clichè della polemica sterile o della denigrazione, a prescindere, dell’avversario», si legge nella lettera di Gamba e Petri. Rollo, dicono ancora, «per quattro anni ha tirato la carretta alla guida dell’amministrazione comunale uscente, raggiungendo risultati significativi: dal risanamento del bilancio comunale e di molte aziende partecipate alla riduzione complessiva della pressione fiscale locale a vantaggio di famiglie, pensionati ed imprese. Un sindaco che ha saputo dare stabilità e continuità alla giunta comunale dopo anni di incertezza nella guida amministrativa della città. Dario Rollo - concludono - è il sindaco giusto per continuare il cammino verso nuovi traguardi. La migliore garanzia sta nelle cose già fatte». —



