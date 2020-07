Pontedera riabbraccia il cinema: 58 notti di film sotto le stelle. Cartellone con 32 titoli

PONTEDERA. Rispettando le norme, rigorosamente sotto le stelle, torna il cinema targato Arci Valdera. L'arena estiva di piazza Tom Benetollo, nella zona del mercato, a partire dall'11 luglio riprenderà la consueta programmazione all'aperto, con un il solito ventaglio di generi per tutti i gusti, fra kolossal e film da festival, pellicole per bambini, per famiglie e chi più ne ha più ne metta.



LA SICUREZZA. Come per tutte le attività all'aperto, quest'anno ci saranno da rispettare alcun regole di base per far fronte al Covid-19. Se, grazie alle ultime disposizioni nazionali e regionali, nei cinema non è più obbligatoria la mascherina, la regola aurea del distanziamento sociale resta in auge, ed anche il cinema estivo lo rispetterà facendolo mantenere all'interno dell'ampia platea. Ingressi ed uscite all'arena saranno diversificate. Non dovrebbe essere previsto, invece, l'obbligo di prenotazione del posto, mentre saranno osservate scrupolosamente le direttive in materia di sanificazione degli ambienti. Il biglietto costa 6 euro, 5 per over 65, under 16, studenti e soci Arci). Inizio alle 21.30.



. La via al proiettore si darà la sera dell'11 luglio con la proiezione di uno dei film dell'anno,di Todd Phillips, già Leone d'oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e vincitore di due premi Oscar, fra cui quello a Joaquin Phoenix. Lo stesso film sarà protagonista le due sere successive, il 12 e 13 luglio.

Un altro film pluripremiato come Jojo Rabbit sarà protagonista il 14 e 15 luglio, mentre l'avvincente dramma giudiziario de Il diritto di opporsi sarà in scena il 16 e 17 luglio.

Una delle sorprese del cinema internazionale di quest'anno, Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho, si potrà ammirare il 18, 19 e 20 luglio. Vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes 2019, l'attesissimo I miserabili di Ladj Ly sarà in scena il 21 luglio, mentre il 22 sarà il momento del film drammatico italiano 18 regali, di Francesco Amato.

I sobborghi di una Roma che non ti aspetti sono al centro di Favolacce, dei registi Damiano e Fabio D'Innocenzo, in programmazione il 23 e 24 luglio. La Dea Fortuna, ultima fatica di Ferzan Özpetek, sarà proiettato il 25, 26, e 27 luglio, prima di un altro filmone di quest'anno, C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino, il 28 e 29. Il film in costume Piccole Donne chiude la programmazione di luglio il 30 e 31.



AGOSTO. Il disastro della Grande Guerra, immortalato magistralmente in 1917 di Sam Mendes, apre la programmazione agostana, l'1,2 e 3 del mese. Il 4 e 5 agosto, invece, i bravi Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea ci delizieranno con la commedia Figli.



Un giallo vecchio stile costellato di stelle del cinema, il classico Cena con delitto, sarà in scena il 6 e 7 agosto, mentre Sorry we missed you, capolavoro di denuncia del Ken Loach, si terrà l'8, il 9 e 10 agosto. Il surreale La belle époque, del francese Nicolas Bedos, è previsto l'11 e 12, mentre il film Emma, tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen, si terrà il 13 agosto.

Il fine settimana del Ferragosto si dividerà fra l'introspettivo L'hotel degli amori smarriti, il 14 agosto, ed il campione d'incassi tutto da ridere Tolo Tolo, di Checco Zalone, il 15, 16, e 17. La storia di una grande donna e scienziata come Marie Curie andrà in scena con l'omonimo film il 18, mentre la tenera storia italiana di Mio fratello rincorre i dinosauri, con Alessandro Gassmann e Isabella Aragonese, sarà il 19 agosto.

Il 20 e 21 agosto sarà il tempo di Yesterday, divertente e surreale film di Danny Boyle. Garrone ed il suo Pinocchio, con Roberto Benigni, sono attesi il 22 e 23, mentre il 24 e 25 sarà il turno rispettivamente del thriller Nancy e del comico francese La prima vacanza non si scorda mai. L'inossidabile Woody Allen ed il suo Un giorno di pioggia a New York saranno protagonisti il 26 agosto, mentre L'ufficiale e la spia, di Roman Polanski ci sarà il 27 e 28 agosto.

Chiudono il mese Bombshell – La voce dello scandalo, con Nicole Kidman e Charlize Theron, in scena il 29 e 30 ed il romantico Martin Eden, il 31.



SETTEMBRE. Il sotto le stelle saluta i propri affezionati con le ultime proiezioni dell'estate a settembre: Matthias & Maxime di Xavier Dolan l'1 e 2; Hammamet, sulla vicenda politica di Bettino Craxi, con un irriconoscibile e bravissimo Pierfrancesco Favino, il 3 settembre; il francese Grandi bugie fra amici, il 4. Chiude la rassegna il 5 e 6 settembre Gli anni più belli, di Gabriele Muccino. —