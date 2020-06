Mille pensionati in più in provincia di Pisa e l’assegno medio sale di 25 euro

PONTEDERA. Aumentano i pensionati in provincia di Pisa e diventano anche un po’ più ricchi. Complice “Quota 100” e l’incremento delle pensioni di invalidità civile, sale di quasi mille unità il numero degli assegni staccati dall’Inps nei comuni della provincia di Pisa.



Controtendenza. Un dato che da anni ormai si mostrava in flessione e che nel 2020 è tornato, invece, a salire. Ad accompagnarlo anche una buona notizia sul fronte degli importi: in media, infatti, gli assegni crescono di venticinque euro rispetto all’anno scorso passando da 880 a 905 euro. Va considerato, a questo proposito, che dieci anni fa l’assegno medio in provincia ammontava a 724 euro. Al netto di tale crescita, però, i pensionati pisani rimangono indietro a livello di retribuzione rispetto a quelli di altre province toscane.



. Per rendersi conto di ciò basta infatti dare uno sguardo all’importo medio regionale, che si attesta a quota 950 euro. Con la provincia di Pisa che è settima in Toscana in questa speciale classifica, seguita solo da quelle di Pistoia, Lucca e Grosseto. Scendendo nel dettaglio dei comuni, l’unico che si salva è proprio il capoluogo. Solo a Pisa, infatti, l’importo medio supera di poco quello regionale. E solo in altri cinque comuni (Calci, Calcinaia, Fauglia, Pontedera e San Giuliano Terme) sta sopra i 900 euro. Negli altri gli assegni pensionistici sono più bassi, fino ad arrivare al picco negativo di Chianni dove ci si ferma a 800 euro al mese.. La situazione, come evidente, è molto diversificata ed è necessario tenere conto da una parte della tipologia di pensione e dall’altra della specificità territoriale. Il miliardo e mezzo di euro (31 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso) che nel 2020 servirà per coprire la spesa per i 125.913 pensionati pisani non sarà, insomma, diviso in maniera equa. Per le pensioni di vecchiaia l’importo è nettamente più alto che per le altre tipologie: in media 1.166 euro al mese, contro i poco più di 700 euro destinati agli invalidi, i 640 euro dei superstiti e i 450 euro di importo medio delle pensioni sociali.. Per quanto riguarda invece la distribuzione su base comunale, come accennato, sono pochi i comuni dove gli importi da pensione superano la media provinciale e tanto più regionale. Seppure in tutti i territori si registri una crescita, che a Chianni e Fauglia supera il 3% e a Palaia, Peccioli e Santa Croce sull’Arno rimane poco sotto. Gli oltre ventitremila pensionati residenti nel comune di Pisa sono i più ricchi con un assegno medio di 952 euro. Seguono quelli di San Giuliano Terme (941 euro), Calcinaia (936), Calci (933), Fauglia (928) e Pontedera (923). Tra i comuni più popolosi Cascina, dove i pensionati superano i tredicimila, e San Miniato, dove invece sono 9.500, gli importi medi rimangono sotto i 900 euro.. I numeri più bassi – al netto del caso già citato di Chianni – si riscontrano a Peccioli (819 euro), Ponsacco (825), Castelfranco di Sotto e Terricciola (832) e Vicopisano (844).