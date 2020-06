Va in pensione il luogotenente Stella: il carabiniere al fianco della comunità

Pontedera saluta il luogotenente dei carabinieri e comandante della Stazione cittadina dell'Arma, Nicolò Biagio Stella, ormai prossimo alla pensione dopo anni di servizio nella città della Vespa. Nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, domani mattina (martedì 23 giugno), Stella verrà accolto dagli amministratori - compresi anche gli ex sindaci - della città che lo ha adottato durante questi anni. La carriera di Stella, il due giugno di due anni fa, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, si è ulteriormente arricchita con il conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un riconoscimento per tutto il corpo dell'Arma dei Carabinieri della Valdera, che in Stella ha trovato un grande punto di riferimento. Le motivazioni di tale onorificenza, più di ogni altra descrizione, fotografano l'impegno del comandante della Stazione dell'Arma a Pontedera: “Nel corso della lunga carriera militare si è distinto per la professionalità, la serietà e la dedizione con cui ha sempre assolto ai propri incarichi”.

IL SALUTO

Ecco il ricordo e il profilo che il giornalista del Tirreno Sergio Braccini ha scritto per il luogotenente Stella



Non me ne vogliano gli altri, molti, uomini e donne delle forze dell’ordine con cui mi è capitato d’incrociare il cammino in 35 anni di professione, lavorando in mezza Toscana, ma Nicolò Stella – semplicemente Stella, per me e per ognuno di noi a, indipendentemente dal grado da lui ricoperto in tutto questo tempo – è quello con cui c’è stata la maggiore empatia, simpatia, collaborazione corretta, cordiale, leale.Una conoscenza che ha origini remote, con questo rappresentante delle istituzioni taciturno quanto autorevole e dall’ironia sottile. Risale ai miei esordi da giovane collaboratore del giornale, con pregressi trascorsi fin troppo scapestrati e l’aggravante di qualche frequentazione tutt’altro che consigliabile. Quanto bastava a chiunque indossasse una divisa per guardarmi con sospetto, se non addirittura, come in certi casi è avvenuto, per tenermi alla larga nel momento in cui, da cronista di nera e giudiziaria agli esordi, cercavo qualche informazione, qualche riscontro, qualche particolare aggiuntivo con cui arricchire i miei primi articoli. In lui, come, a onor del vero, in un paio di persone anche tra i “cugini” della polizia di stato, trovai invece una (seppur comprensibilmente guardinga) apertura, dovuta forse al riconoscermi l’impegno e la voglia di emergere in una professione che aveva e ha punti di contatto con la sua, oltre a una quasi coetaneità. Una disponibilità fuori dal comune, che poi ho visto estendersi anche a tutti i colleghi più giovani. Fin dai tempi in cui prestava servizio alla caserma di Cascina (a metà degli anni Ottanta) e ci incontravamo quasi ogni giorno nella pretura (poi chiusa) dell’ex città del mobile, e di lì in poi nel corso degli anni; sempre nel rispetto dei ruoli, ma con una sostanziale, cordiale e sincera stima, credo, spero, reciproca.Con gli anni ho capito che fare il carabiniere non è cosa facile, devi stare tra la gente e con la gente, devi fare empatia con il mondo. Fare il carabiniere richiede anche quella particolare umanità che sta sempre nel rigore della legge, perché la legge è fatta per la comunità, non contro, non per fermarla. E questo è quello che ho sempre visto fare a colui che sta per andarsene in pensione, con il grado di luogotenente, da comandante di una Stazione importante come quella di Pontedera. Città che sa affezionarsi a chi è capace di lasciare il segno, dove chi vuol comprendere l’importanza della figura del comandante di una Stazione dei carabinieri non può non pensare a Nicolò Stella, non solo per il tempo che ha trascorso a Pontedera, ma anche e soprattutto per come è riuscito a rispettare i valori del ruolo che ha ricoperto e per come si è rapportato ogni giorno con la popolazione. La Compagnia dei carabinieri della mia città perde per “colpa” dell’inevitabile avanzare del tempo una colonna portante e, ne sono convinto, niente sarà più come prima, a prescindere dall’enorme e indiscussa bravura di tutti i colleghi in servizio e di chi prenderà il suo posto. —